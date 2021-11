Apple saksøker israelsk selskap bak omstridt spionprogram

IT-giganten Apple saksøker produsenten av spionvareprogrammet Pegasus, israelske NSO Group, for overvåking av Iphoner og andre produkter.

Amerikanske Apple krever at NSO Group stilles til ansvar og vil med søksmålet forhindre at spionprogrammet kan brukes til å overvåke Apple-brukere.

– For å ytterligere forhindre misbruk og skade på sine brukere, begjærer Apple også et permanent pålegg om å forby NSO Group å bruke noe av Apples programvare, tjeneste eller utstyr, het det i en uttalelse fra Apple da søksmålet ble levert til en føderal domstol i California tirsdag.

Apple omtaler NSO Groups ansatte som «det 21. århundrets amoralske leiesoldater som har skapt et høyst sofistikert dataovervåkingsmaskineri som legger opp til rutinemessig og åpenbart misbruk»

Avviser kritikk

NSO Group ble nylig svartelistet av amerikanske myndigheter, og søksmålet fra Apple er et nytt nederlag for selskapet.

Selskapet nekter for at de har gjort noe galt og sagt at produktene deres brukes av regjeringer til å forhindre terrorisme og kriminalitet.

– Pedofile og terrorister kan fritt operere i teknologiske frihavner, og vi gir regjeringer de lovlige verktøyene til å bekjempe dem. NSO vil fortsette å forsvare sannheten, sier selskapet i en uttalelse.

Svartelistet av USA

NSO Groups verktøy har i flere år vært gjenstand for kritikk fra menneskerettsaktivister. Men overvåkingsskandalen rundt programvaren Pegasus sprakk for alvor i sommer. Da avslørte et internasjonalt journalistnettverk at spionprogrammet kan ha blitt brukt til overvåking eller forsøk på overvåking av titusenvis av personer, blant dem journalister, politikere og aktivister.

– NSO Group lager sofistikert, statsstøttet overvåkingsteknologi som tillater at den høyst målrettede spionvaren overvåker sine ofre, hevder Apple tirsdag.

Uten klikk

Bekymringen rundt Pegasus økte i september da Iphone-produsenten kom med en oppdatering. Feilrettingen gjaldt svakheter som kunne latt programvaren infisere telefoner uten at brukerne klikket på noen lenker eller åpnet meldinger.

Denne funksjonen, som kan gjøre at brukerne overvåkes helt uten at de er klar over det, ble først avslørt av Citizen Lab, en organisasjon som jobber med datasikkerhet i Canada.

«Transnasjonal undertrykkelse»

Amerikanske myndigheter mener NSO Group og konkurrenten Candiru har utviklet spionverktøy som brukes til såkalt ondsinnet aktivitet.

– Disse verktøyene har også gjort det mulig for utenlandske regjeringer å utføre transnasjonal undertrykkelse. Autoritære myndigheter bruker denne praksisen mot dissidenter, journalister og aktivister utenfor deres suverene grenser for å bringe avvikende syn til taushet, het det i en uttalelse fra handelsdepartementet 3. november.