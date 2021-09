Ny lov truer Apples og Googles melkeku – kan ikke lenger kreve heftig provisjon ved app-salg

Teknologigigantene Google og Apple håver begge inn betydelige beløp på appbutikk-praksisen som innebærer å ta en vesentlig andel av summen ved samtlige salg som apputviklere foretar i butikkene.

Praksisen har lenge vært kontroversiell, og nå har vi fått den første loven som for alvor truer den lukrative provisjonsordningen til de to selskapene. Det rapporterer blant andre Wall Street Journal og Financial Times.

Sør-Korea tvinger aktørene til å åpne opp

I Sør-Korea har myndighetene nylig vedtatt en lov som tvinger Google og Apple til å åpne opp app-butikkene sine for alternative betalingssystemer.

Siden selskapenes provisjonssystem er basert på å «tvinge» utviklere til å benytte app-butikkenes egne betalingssystemer, innebærer dette at utviklere ikke lenger er nødt til å betale provisjon til selskapene – men kan benytte seg av tredjeparter eller andre løsninger.

Dette vil naturlig nok få drastiske konsekvenser for Googles og Apples inntjeningsmuligheter fra app-butikkene i landet.

Selv om loven kun omfatter Sør-Korea i denne omgang, er det flere som mener at loven kan legge grunnlaget for lignende lovgivning andre steder i verden – inkludert på vårt eget kontinent.

– Den sørkoreanske loven vil sette en viktig presedens for USA og europeiske land etter hvert som de blir stadig mer på vakt overfor Apple og Google. Særlig europeiske land, med sin antipati mot amerikanske teknologiselskaper, vil trolig introdusere lignende lover eller presse dem med denne, uttaler professor i businesstrategi Wi Jong-hyun til Financial Times.

Risikerer solid bot

I tillegg til å åpne opp for alternative betalingsløsninger, gjør den nye sørkoreanske loven det ulovlig å forsinke godkjennelsen av nye applikasjoner eller fjerne apper fra butikkene uten gyldig grunn. Ifølge Wall Street Journal er disse bestemmelsene ment å forhindre «gjengjeldelse» mot app-utviklere fra selskapenes side.

Dersom loven ikke etterkommes, risikerer Apple og Google en relativt heftig bot tilsvarende 3 prosent av selskapenes totale omsetning i Sør-Korea.

De to gigantene tjener meget gode penger på provisjonsordningen. Nylig offentliggjorte detaljer fra et søksmål mot Google avslørte at selskapet hadde en omsetning på 11,2 milliarder dollar fra Play Store i 2019, og inntekten lå på 7 milliarder dollar.

Både Apple og Google skal ha vært i direkte kontakt med medlemmer av den lovgivende forsamlingen i Sør-Korea i forbindelse med saken, men motargumentene ser altså ikke ut til å ha hjulpet denne gangen.

Har redusert satsene

De to selskapene tok tidligere 30 prosent av salgssummene i App Store og Google Play som standard, men begge har endret ordningen noe i senere tid.

Som Digi.no rapporterte tidligere i år, har Google halvert provisjonen til 15 prosent, men bare for den første millionen utvikleren tjener i løpet av ett år, målt i amerikanske dollar. Etter det gjelder den gamle avgiften på 30 prosent.

Google fulgte med dette etter Apple, som innførte en lignende ordning i fjor. Forskjellen mellom de to er at Apples reduserte sats på 15 prosent kun gjelder for utviklere som tjener opptil én million dollar på salg, og dersom man tjener mer enn dette, vil standardsatsen på 30 prosent gjelde for hele den samlede inntjeningen i løpet av et gitt år.