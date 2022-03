Over lang tid har det vært en stor debatt om Apple og Googles betalingsløsninger i apper. I Sør-Korea ble det i 2021 vedtatt en lov som gjorde at Apple og Google måtte åpne opp for alternative betalingsløsninger. I ettertid har også Nederland pålagt Apple å tilby alternative betalingsløsninger i datingapper.

På utviklerbloggen til Android skriver utviklerteamet at de nå bygger på erfaringene fra Sør-Korea og utvikler sitt system for alternative betalingsløsninger i utvalgte land. De nevner ikke hvilke land som er utvalgte. For å samle mest mulig data på hvilke løsninger kundene velger, starter Google å utforske alternative betalingssystemer med den svenske strømmegiganten Spotify.

Spotify uttaler i en bloggpost på sine egne nettsider at selskapet har vært tydelige på at frihet til å velge betalingsløsning vil gi bedre kundeopplevelser og større mulighet for utviklere å vokse seg store. I bloggposten sier Alex Nordstrøm, sjef for abonnement- og gratistjenester i Spotify:

«Spotify er på en årelang reise for å sikre at apputviklere har friheten til å innovere og konkurrere på like vilkår. Vi er glade for å samarbeide med Google for å utforske denne tilnærmingen til betalingsvalg og muligheter for utviklere, brukere og hele internett-økosystemet. Vi håper arbeidet vi skal gjøre sammen baner en vei som vil komme resten av bransjen til gode.»

Forskjellig tilnærming

Bloggpostene viser at det er forskjellig tilnærming til hvorfor dette nå skjer. Spotify vinkler det som en seier for utviklerne og at man nå endelig kan gjøre kjøp i apper enkelt med andre betalingssystemer. Google derimot legger det frem som en test for å se om det er et ønske fra brukerne om å få flere betalingsvalg. Den enorme inntjeningen Google og Apple har av app-tjenester er omstridt, og under press fra flere hold.