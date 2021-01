Apple saksøkt for å tillate Telegram-appen i App Store

Meldingsappen Telegram er blant mobilappene som har fått mange flere amerikanske brukere etter opptøyene i Washington D.C. den 6. januar.

Hendelsene førte til at mange ble utestengt fra de største sosiale mediene, i tillegg til at den alternative tjenesten Parler ble utestengt fra app-markedsplassene til Apple og Google, samt fra nettskyen til Amazon.

Strømmer til nye arenaer

Det er en del av disse brukerne som nå skal ha tatt i bruk Telegram, som har støtte for åpne meldingskanaler. Disse kanalene blir nå angivelig brukt til å planlegge nye aksjoner og til å spre hatefullt innhold.

Telegram, som støtter sterk ende-til-ende-kryptering, er mye brukt av opposisjonelle i land med liten grad av demokrati, men også av mer destruktive grupper, inkludert IS. Tjenesten ble etablert i 2013 av de russiske brødrene Nikolai og Pavel Durov, etter at de forlot Russland som en reaksjon på at myndighetene hadde overtatt de sosiale nettverket de hadde skapt, VK.

– Superspreder av hatprat

Nå har en amerikansk organisasjon, Safer Web, saksøkt Apple for at selskapet tillater at Telegram-appen er tilgjengelig i App Store. Et tilsvarende søksmål er planlagt mot Google. Dette skriver Washington Post.

I søksmålet heter det at Apple tillater at Telegram er tilgjengelig i App Store til tross for Apple har «kunnskap om at Telegram brukes til å skremme, true og tvinge medlemmer av offentligheten».

Safer Web er ledes av Marc Ginsberg, som tidligere har vært amerikansk ambassadør i Marokko.

– Telegram utmerker seg ved å være en superspreder av hatprat, også sammenlignet med Parler, sier Ginsberg til Washington Post.

I søksmålet krever Safer Web at Apple fjerner Telegram-appen fra App Store. I tillegg søkes det om ikke-spesifisert kompensasjon for emosjonelt stress som Ginsberg skal ha opplevd etter å ha brukt appen.

Skal ha slette mange voldsoppfordringer

Apple skal ikke ha uttalt seg om saken, men Pavel Durov publiserte mandag et innlegg hvor han i alle fall berører problematikken.

– Telegram ønsker velkommen fredelig debatt og protester, men vår tjenestebetingelser forbyr distribusjon av offentlige oppfordringer til vold. I de siste 7 årene har vi konsekvent håndhevet denne regelen globalt, fra Hviterussland og Iran til Thailand og Hong Kong, skriver Durov.

Han opplyser at moderatorlaget til tjenesten de siste ukene har slått bestemt ned på amerikanske kanaler som direkte egger til vold.

– Takket være denne innsatsen, har moderatorene våre blokkert og stengt hundrevis at offentlige oppfordringer til vold, som eller kunne ha nådd fram til titusenvis av abonnenter, skriver Durov, som oppmuntrer flere til å varsle når slike regelbrudd skjer.