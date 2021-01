Apple saksøkte sikkerhetsselskap som tilbyr virtuelle Iphone-mobiler – vant ikke frem i retten

I fjor meldte digi.no at Apple hadde saksøkt et selskap ved navn Corellium, som står bak en virtualiseringsløsning som lar brukere kjøre IOS på andre systemer enn Apple sine plattformer – blant annet til formål som sikkerhetsforskning og app-testing.

Apple insisterte på at produktet representerte et brudd på opphavsretten, men nå har selskapet møtt motgang i retten. Det rapporterer avisen Washington Post.

«Fair use»

En føderal dommer i den amerikanske delstaten Florida avviste nylig Apples påstand om at Corellium har brutt opphavsretten med produktet sitt.

Dommerens begrunnelse var at Corelliums virtualiseringsløsninger er designet for å forbedre sikkerheten for Iphone-brukere gjennom å fungere som et forskningsverktøy, og at det ikke dreier seg om et konkurrerende produkt.

Bruken av Apples kode, som var grunnlaget for søksmålet i utgangspunktet, kvalifiserer i denne sammenheng som såkalt «fair use», ifølge dommeren. «Fair use» er et prinsipp innen opphavsrett som sier at bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale i noen tilfeller er legitimt selv uten rettighetsinnehaverens tillatelse.

– Retten bekreftet den sterke balansen som fair use gir mot rekkevidden til opphavsbeskyttelse inn i andre markeder, som er en stor seier for sikkerhetsforskningsindustrien spesielt, sa Corellium i en kommentar til Washington Post.

Gjør forskningen enklere

Uavhengige eksperter uttalte overfor avisen at avgjørelsen er et viktig fremskritt for sikkerhetsforskningen knyttet til Apples produkter, og at den gjør det lettere for forskere å teste tredjepartsprogramvare for sårbarheter uten frykt for rettslige reaksjoner – noe som hittil har vært mangelvare.

Mange har hyllet Corellium virtualiseringløsning, og nylig utropte magasinet Forbes det til årets beste cybersikkerhetsprodukt. Plattformen består ifølge selskapets egne hjemmesider av virtuelle enheter som kjøres i nettskyen via ARM-baserte servere.

Apple har lenge blitt kritisert for å gjøre det vanskelig for forskere å få tilgang til selskapets mobile plattform, men det har skjedd fremskritt på denne fronten. Som nettstedet Macrumors meldte før jul har Apple nå startet noe de kaller Security Research Device Program (SRD), som innebærer å bruke spesielle Iphone-utgaver til sikkerhetsforskning under kontrollerte forhold.

Sikkerhetsforskere som kvalifiserer mottar en SRD-mobil på lånebasis som de kan beholde i 12 måneder med mulighet for forlengelse. Enheten benyttes til avdekking, testing og verifisering av sikkerhetshull, som deretter rapporteres til Apple.