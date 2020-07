Apple slipper til uavhengige Iphone-reparatører i Europa

Apple utvidet onsdag selskapets program for uavhengige reparasjonsleverandører til også å gjelde Canada og 32 land i Europa, inkludert Norge. Programmet skal gi selskaper tilgang til diagnostiske verktøy og originaldeler, samt gratis opplæring. Programmet ble etablert i USA i fjor høst.

– Når en kunde trenger en reparasjon, ønsker vi at de har et utvalg av alternativer, som ikke bare tilfredsstiller deres behov, men også garanterer sikkerhet og kvalitet slik at Iphone-en deres kan brukes så lenge som mulig, sier Jeff Williams, Apples chief operating officer i en pressemelding.

Apple gir allerede ut enkelte AASP-autorisasjoner til verksteder (Apple Authorised Service Provider). Uavhengige verksteder vil, i motsetning til AASP-verkstedene, kun få reparere telefoner etter garantitiden har løpt ut.

Organisasjonen Restarters Norway og andre har hevdet at prisene hos Apples autoriserte reparatører er så høye at det ofte lønner seg å kjøpe en ny telefon.

Norsk reparatør tapte Høyesterett

Apple har tradisjonelt holdt reparasjonsmarkedet i stramme tøyler. I juni ble den norske reparatøren Henrik Huseby dømt i Høyesterett for å krenke Apples varemerke etter å ha importer 63 Iphone-skjermer i juli 2017. Apple mente at disse skjermene var piratkopier som ulovlig var påført falske logoer. Huseby mente skjermene var reparerte originaldeler, og at logoene var ekte.

Huseby sa til Digi.no at dommen gjør det umulig å drive som tredjepartsreparatør av Apple-produkter. Han uttalte da at det beste hadde vært om Apple selv hadde solgt deler, men at det blir et monopol når de bestemmer hvem som skal få lov til å reparere og ikke.

Apple hevder selv at de ikke har noe problem med import og bruk av kompatible tredjepartsprodukter så lenge de ikke utgir seg for å være originaldeler.

Krav til verkstedene

Selv om reparasjonsprogrammet for USA, Canada og Europa nå åpner for at flere kan få tilgang på Apples orginaldeler, er det langt fra snakk om noe frislipp.

For å kvalifisere til reparasjonsprogrammet, stiller Apple en rekke krav til bedriftene. Apple skriver på sine norske nettsider at reparatørene må:

Være etablerte bedrifter, og Apple må kunne gå gjennom dokumenter som viser at de er registrerte selskaper. Apples verktøy for reparasjon, opplæring, servicehåndbøker og diagnostikk skal behandles konfidensielt.

Kvalifiserte selskaper må ha et kommersielt servicested som er lett tilgjengelig. Privatadresser godtas ikke som servicesteder.

Deltakende serviceselskaper som bruker originale Iphone-deler, må ha Apple-sertifiserte teknikere til å utføre reparasjonene.

Sertifisering for reparasjon av Apple-produkter krever beståtte eksamener fra et autorisert testsenter på nett. Sertifiseringene oppdateres årlig per produkt. Avgiftene for sertifiseringseksamenene dekkes for bedrifter som har fått godkjenning som uavhengige reparasjonsleverandører.

– Gir Apple betydelig kontroll over virksomheten

I tillegg skal det angivelig komme flere strenge krav lengre inn i søknadsprosessen. Teknologinettstedet Motherboard fikk tidligere i år se en kopi av en kontrakt operatørene i programmet angivelig får tilsendt etter å ha signert en taushetserklæring med Apple.

Ifølge Mortherboard inneholder kontrakten vilkår som gir Apple betydelig kontroll over virksomheter som velger å delta. For å bli med i programmet, sier kontrakten at uavhengige verksteder må godta uanmeldte revisjoner og inspeksjoner fra Apple, og kan bøtelegges ved bruk av ikke-autoriserte reparasjonsdeler. Dersom verkstedene forlater programmet, skal Apple forbeholde seg retten til å fortsette å inspisere dem i opptil fem år etter.

Kontrakten invaderer også personvernet, skriver Motherboard, da Apple krever at verkstedene i deler informasjon som navn, adresse og telefonnummer om kundene sine på Apples forespørsel.

– Gir ikke forretningsmessig mening

Apples krav, blant annet om at reparatørene må gi fra seg informasjon om virksomhetens økonomi, får nå kritikk fra flere reparatører og organisasjoner som mener de er alt for strenge.

Den amerikanske reparatøren og Repair.org-styremedlemmet Matt Zieminski sier følgende til nettstedet Ifixit om reparatørprogrammet:

– Apple krever at alle verksteder som ønsker å delta i programmet skal gi fra seg noen av de grunnleggende rettighetene ved å være en privat bedriftseier, som et krav om å utlevere økonomiske data, begrense hvem de kan kjøpe fra, og til og med kreve priser over markedspris for leveranser samtidig som de må godta underbetaling av lønn. Det gir ikke forretningsmessig mening.

Ifixit er et samlenettsted for uavhengige reparasjonsmanualer, som har publisert flere artikler om programmet for uavhengige reparatører.

Ifølge nettavisen Ingeniøren reagerer også flere europeiske reparatører på vilkår, og mener de er så ugunstige at mange vil droppe det.