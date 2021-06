Iphone-reparatører la ut private bilder fra kundens mobil – Apple punger ut millioner i erstatning

Å levere inn telefonen til reparasjon er nok noe de fleste anser som relativt trygt, men nå har det dukket opp en sak som minner oss om at reparasjon av teknologiske duppeditter ikke er hundre prosent risikofritt når det gjelder personvern.

Den britiske avisen The Telegraph (via Engadget) rapporterer nå at en kvinne som leverte inn Iphone-telefonen sin til reparasjon, opplevde at private bilder og videoer som var lagret på telefonen. ble publisert på internett av reparatørene.

Betalte flere millioner dollar

Hendelsen fant sted i 2016 i den amerikanske delstaten California og førte til et rettssak. The Telegraph har fått tilgang til rettsdokumenter som bekrefter detaljene i saken.

Apple skal ha utbetalt flere millioner dollar til kvinnen etter å ha inngått et forlik. Den nøyaktige summen er ikke kjent, men kvinnens advokat skal ha bedt Apple om en erstatningssum på 5 millioner dollar – cirka 41 millioner kroner – for de følelsesmessige påkjenningene hendelsen medførte.

La dem ut på kvinnens egen Facebook-konto

Reparasjonen ble ikke utført av Apple selv, men av en kontraktør som jobbet for Apple. To av teknikerne hos kontraktøren la ifølge rettsdokumentene ut ti bilder av kunden på Facebook mens telefonen ble reparert.

Bildene skal ha vært av det intime slaget, og i tillegg delte de to teknikerne også en privat video av seksuell karakter. Materialet ble lagt ut på kvinnens egen Facebook-konto, noe som fikk det til å se ut som om det var hun selv som hadde lagt ut bildene og videoen.

Gjennomførte etterforskning

Materialet ble først fjernet etter at venner av kvinnen informerte henne om at bildene og videoene lå ute på Facebook-profilen hennes.

Apple skal har gjennomført en omfattende etterforskning som til slutt endte med det nevnte forliket og – ikke overraskende – at de to teknikerne ble avskjediget. Selskapet skal også ha krevd konfidensialitet for å unngå negativ publisitet og økonomisk skade.

En talsperson for Apple sa i en kommentar til The Telegraph at de tar personvern «ekstremt alvorlig» og at selskapet har sikkerhetsmekanismer på plass for å beskytte data i forbindelse med reparasjoner – men akkurat hva dette innebærer, er uvisst.

Talspersonen sa også at Apple har jobbet med å forbedre retningslinjene knyttet til bruk av kontraktører siden hendelsen fant sted, noe som kan bety at det nå er lavere sannsynlighet for at en lignende hendelsen kan skje igjen. Det er imidlertid uvisst hva disse forbedringene består i.

Lettere å bli reparatør

Apple har den siste tiden løsnet på reglementet rundt hvem som kan reparere produktene deres. Som Digi.no rapporterte i fjor, har selskapet utvidet programmet for uavhengige reparasjonsleverandører til å gjelde Canada og 32 land i Europa, inkludert Norge. Fra før gir Apple ut enkelte AASP-autorisasjoner til verksteder (Apple Authorised Service Provider).