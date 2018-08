Apples viktigste prosessorprodusent rammet av lammende virus

Bloomberg rapporterer nå at det taiwanske selskapet Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), som er hovedleverandøren av prosessorbrikker til blant annet iPhone, har blitt rammet av et alvorlig virus som lammet store deler av selskapets produksjonsmidler.

Som et resultat av virusangrepet ble flere av TSMCs fabrikker midlertidig stengt. En talsperson sa i en uttalelse til Bloomberg at selskapet har blitt utsatt for virusangrep tidligere, men ikke angrep som har rammet produksjonen på denne måten.

Kan forsinke leveranser

Ifølge TSMC vil angrepet føre til at forsendelser av brikker vil bli forsinket, men det er uvisst hvor store forsinkelsene blir og hvilke kunder som eventuelt blir rammet.

Angrepet skal nå være under kontroll, og ifølge TSMC vil produksjonen trolig være gjenopprettet i løpet av mandagen. Selskapet sier at angrepet ikke ble utført av en hacker, men utover dette er omstendighetene ennå uvisse.

Mange store kunder

Angrepet har av noen blitt sammenlignet med fjorårets WannaCry, det destruktive utpressingprogrammet som tvang en rekke store selskaper til å legge ned produksjonen, som igjen førte til enorme økonomiske tap.

TSMC er den største uavhengige halvlederprodusenten i verden, med blant annet Qualcomm, Nvidia, MediaTek, AMD – og altså Apple – på kundelisten. Selskapet produserer blant annet den Apple-designede A-serien av systembrikker til iPhone og iPad, men det er altså ikke kjent akkurat hvilke av TSMCs partnere som blir rammet av virusangrepet.

Som blant andre AnandTech meldte i april har TSMC nylig startet masseproduksjon av første generasjons brikker basert på 7 nanometers produksjonsprosess, som trolig er de nye A12-systembrikkene. Hvorvidt virusangrepet har rammet denne produksjonen vites heller ikke.

