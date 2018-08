Australia bannlyser 5G-teknologi fra Huawei og ZTE

De kinesiske mobilprodusenten har vært i hardt vær tidligere på grunn av mistanker om sikkerhetstrusler, og nå er vi igang igjen. Blant andre Reuters og BBC melder nå at Australia har forbudt 5G-teknologi fra både Huawei og ZTE.

Bakgrunnen for bannlysingen er, som i tidligere saker, at myndighetene ikke føler seg trygge på at teknologien fra selskapene ikke bærer med seg risiko for spionasje og hacking utført på vegne av kinesiske myndigheter.

Frykter «utenomrettslige instrukser»

I en uttalelse offentliggjort på torsdag sa representanter for australske myndigheter at selskaper som har en sannsynlighet for å bli utsatt for utenomrettslige instruksjoner fra en fremmed regjering representerer en sikkerhetsrisiko.

Forbudet innebærer at Huawei og ZTE altså ikke har tillatelse til å levere 5G-utstyr til landets trådløse nettverksinfrastruktur. Huawei er verdens største leverandør av telekommunikasjonsutstyr, og hvis lignende forbud spres til flere land kan det få store konsekvenser for selskapet.

Som BBC rapporterte har britiske myndigheter tidligere utført etterforskning av de to selskapene og konkludert med at verken Huawei eller ZTE har kunnet gi tilstrekkelige garantier for at deres telekommunikasjonsutstyr ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Ekstremt skuffende

Det pekes også på at alle selskaper ifølge kinesisk lovgivning er pålagt å samarbeide med etterretningstjenester på forespørsel, noe som analytikere mener hever trusselen til kinesiske aktører som leverer kommunikasjonsutstyr.

Huaweis australske avdeling svarte på bannlysningen i en Twitter-melding på torsdag.

– Vi har blitt informert av regjeringen om at Huawei og ZTE har blitt bannlyst fra å levere 5G-teknologi til Australia. Dette er et ekstremt skuffende resultat for forbrukere, heter det i meldingen.

Dette er ikke første gang at vestlige myndigheter har gått til aksjon mot de kinesiske teknologiselskapene. I april meldte vi at USA og Storbritannia har forbudt ZTE å kjøpe komponenter fra de to landene i sju år, og som blant andre The Verge meldte tidligere denne måneden har Trump-administrasjonen i USA bannlyst all offentlig bruk av teknologi fra Huawei og ZTE.

