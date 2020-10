Bedre enn ikke noe – dette er pris og hastighet på Elon Musks satellittbredbånd

Digi.no rapporterte nylig at SpaceX' satellittbaserte internettløsning, kalt Starlink, har fått sine første kunder i form av en svært begrenset testgruppe. Allerede nå har prosjektet utvidet betatestingen betraktelig, og i den forbindelse har vi også fått mer informasjon.

Brukere har nemlig begynt å motta e-poster om betatestingen som nylig ble publisert på Reddit og bekreftet av blant andre den amerikanske nyhetskanalen CNBC og nyhetsbyrået Reuters. I e-postene finner man opplysninger om både priser og hastigheter.

900 kroner i måneden

Den utvidede betatesten heter «Better Than Nothing Beta», et navn SpaceX har valgt for å holde forventningene på et moderat nivå. Tjenesten koster ifølge e-postene 99 dollar i måneden, litt over 900 kroner. I tillegg trenger man en startpakke, «Starlink Kit», som koster 499 dollar, cirka 4600 kroner.

Denne pakken består av en WiFi-ruter, en brukerterminal som brukes til å koble seg på satellittnettverket, og et tilhørende stativ. SpaceX sier i e-posten at brukerterminalen er «mer avansert enn den man finner i jagerfly».

Ifølge informasjonen som de tidlige testerne har mottatt kan man forvente en nedhastighet på mellom 50 Mbit per sekund og 150 Mbit per sekund. Det vil også være korte perioder helt uten forbindelse, opplyser selskapet.

Forsinkelsen vil ligge på mellom 20 millisekunder og 40 millisekunder, men SpaceX satser på å forsinkelsen ned til mellom 16 og 19 millisekunder innen sommeren neste år.

Kraftig forbedring

Kapasiteten er med andre ord ikke grensesprengende, men likevel vesentlig bedre enn det som ble oppnådd i den første hastighetstesten tidligere i år, som endte med nedhastighet på mellom 11 Mbit per sekund og 60 Mbit per sekund.

Både hastighet og forsinkelse skal ifølge SpaceX forbedres etter hvert som flere bakkestasjoner og satellitter, samt bedre programvare, kommer på plass.

Det er brukere i blant andre de amerikanske delstatene Washington, Wisconsin og Idaho som deltar i betatestingen, som stadig utvides til nye områder. Det er først og fremst områder med mangelfull infrastruktur som prioriteres i denne omgang.

Ifølge Elon Musk vil andre land følge på etter hvert som godkjennelse fra myndigheter foreligger, og dermed er det ikke umulig at turen vil komme til også norske brukere etter hvert – særlig med tanke på at det er folk på de nordlige breddegradene som først får tilgang.

Det amerikanske romselskapet har tidligere sagt at Starlink vil være i stand til å levere båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker, når det er skikkelig optimalisert.

Mer informasjon om Starlink kan du finne på prosjektets hjemmeside.