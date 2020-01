Se video: Her slippes enda flere internett-satellitter ut i rommet – skal gi lynraskt nett i hele verden

Flere aktører har ambisiøse planer om å etablere satellittnettverk i verdensrommet for å gi Jorden nye alternativer innen internett-oppkoblinger, men ingen jobber så raskt mot dette målet som Elon Musks selskap SpaceX.

Etter flere utsettelser sendte romselskapet opp nok en ladning internett-satellitter på onsdag norsk tid, i det som er den fjerde oppskytningen i det storstilte Starlink-prosjektet.

60 satellitter

Som tidligere telte antallet satellitter i lasten også denne gangen 60 stykker. Dermed har vi kommet nærmere en realisering av nettverket, som ifølge SpaceX' eget informasjonsdokument skal kunne tas i bruk av amerikanske og kanadiske kunder allerede i år.

Deretter er planen å oppnå «nær» global dekning innen utgangen av 2021. Med det nåværende tempoet i oppskytninger ser det ikke ut til at dette målet er urealistisk.

Nettverket er allerede operasjonelt. Som digi.no rapporterte i forbindelse med den forrige oppskytningen i november sendte SpaceX-sjefen Elon Musk en Twitter-melding over Starlink-nettverket som en demonstrasjon, med en påfølgende melding som bekreftet at den hadde gått igjennom.

SpaceX sier selv at planene deres skal resultere i «verdens mest avanserte» internettsystem når det er i boks, blant annet takket være en ytelse som langt overgår tradisjonelle kommunikasjonssatellitter.

Skal være miljøvennlige

Flere tusen satellitter skal sendes ut totalt, og FCC har allerede godkjent byggingen av én million bakkestasjoner som skal bli en sentral del av Starlink-nettverket.

Starlink-satellittene har en vekt på 260 kilogram per stykk og har et kompakt flatpanel-design og fire kraftige «phased array»-antenner med svært høy kapasitet. De har også et innebygget solpanel, samt navigasjonssensorer og fremdriftssystemer som skal bidra til presis styring av signalene.

SpaceX har også fokusert på miljøaspektet. Satellittenes fremdriftssystem vil manøvrere satellittene ut av bane når de nærmer seg slutten på livssyklusen, slik at de brenner opp i atmosfæren, og satellittene er laget av fullstendig destruerbare komponenter.

SpaceX har tidligere sagt at Starlink vil være i stand til å levere en båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker, etter at det har kommet på plass og blitt optimalisert.

Mer informasjon kan du finne på Starlink-hjemmesiden, og under ser du hele videoen av det siste oppdraget.