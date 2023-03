Kunngjorde stor nyhet: Snart kan ChatGPT være «overalt»

ChatGPT har på rekordtid inntatt mange teknologiske arenaer, og nylig kom nyheten mange kanskje ventet på. På bloggen sin kunngjorde nemlig OpenAI et par nye fremskritt som vil kunne utvide tilgangen til ChatGPT-teknologien betydelig.

OpenAI har nemlig nå gjort det mulig for app-utviklere å integrere ChatGPT inn i appene sine gjennom OpenAI sin API, eller programmeringsgrensesnitt. Det betyr at vi vil få se mye mer til chatbot-teknologien på mange flere fronter i tiden fremover.

Avansert språkgjenkjenning

Den andre delen av nyheten er at den såkalte Whisper-modellen også integreres i API-en. Whisper, som ble introdusert i september i fjor, er en modell for talegjenkjenning som blant annet kan brukes til oversettelser, transkripsjoner og tale-til-tekst.

Whisper-modellen har blitt trent på over 680.000 timer med flerspråklige datasett som er innhentet fra internett. Det er en avansert modell som OpenAI hevder skal kunne håndtere aksenter, bakgrunnsstøy og teknisk sjargong.

Alle de tekniske findetaljene om hvordan Whisper fungerer kan du finne i den tekniske beskrivelsen.

Noe av bakgrunnen for at ChatGPT-API-en nå gjøres tilgjengelig for utviklere er at OpenAI har redusert kostnadene drastisk. Gjennom ulike optimaliseringer hevder selskapet at de har kuttet kostnadene med hele 90 prosent.

Den nye API-en har allerede blitt tatt i bruk av et knippe prominente aktører. Blant de tidlige brukerne finner vi blant annet den populære appen Snapchat, som denne uken introduserte en funksjon kalt My AI for Snapchat+.

Konfigurerbar chatbot

My AI er en eksperimentell, ChatGPT-basert funksjon som av OpenAI beskrives som en «vennlig og konfigurerbar» chatbot som er enkelt tilgjengelig i Snapchat-appen. Chatboten kan blant annet gi anbefalinger og skrive dikt, opplyser selskapet.

Den kjente shoppingappen Instacart, som primært er tilgjengelig i USA og Canada, har også kastet seg på karusellen. Ved hjelp av ChatGPT-teknologien kan Instacart-brukere snart stille spørsmål om mat og andre varer, deriblant instrukser om bestemte matretter og ernæringsrelaterte spørsmål.

I tillegg har den globale læringsappen Quizlet, som allerede har jobbet med OpenAI en stund, introdusert en ChatGPT-basert funksjon kalt Q-chat. Dette er en AI-veileder som blant annet kan stille spørsmål som er tilpasset relevant studiemateriale.

Flere detaljer om de nye API-ene kan du finne på OpenAI sin offisielle blogg.

At ChatGPT er i ferd med å bli allstedsværende har vi allerede fått noen indikasjoner på, blant annet i form av at bedrifter nå har begynt å erstatte ansatte med chatboten.