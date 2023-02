AI-kampen tilspisser seg: Google investerer milliarder i ChatGPT-konkurrent

Selskapet har utviklet den kunstig intelligente chatboten Claude, som fortsatt er i en lukket beta-fase. Anthropic ønsker å utvikle pålitelige og kontrollerbare AI-systemer der prosessene bak skal være mulig å forstå for mennesker.

Google skal presentere oppkjøpet skikkelig onsdag 8. februar, skriver Financial Times.

Tidligere OpenAI-ansatte

Det er tidligere OpenAI-ansatte som står bak det ukjente selskapet. Det var på tampen av fjoråret Google investerte 3,1 milliarder kroner der. Investeringen gir dem en eierandel på 10 prosent.

Chatboten Claud skal være en mulig konkurrent til ChatGPT.

Anthropic er startet av OpenAIs tidligere forskingsdirektør Dario Amodei. Han tok med seg en rekke fagressurser fra OpenAI da han gikk ut av selskapet og startet for seg selv, blant dem Tom Brown, som var selskapets ledende ingeniør på språkmodeller.

Amodei forlot selskapet etter at det skal ha oppstått uenigheter rundt OpenAIs forretningsstrategier. Uenighetene skal ha kommet i kjølvannet av at Microsoft investerte én milliard dollar i selskapet i 2019.

– Ikke del sensitiv informasjon

Selv om IT-giganten har investert mye i OpenAI, har Microsoft-ansatte fått beskjed om ikke å dele sensitiv informasjon med chatbotten.

«Vennligst ikke send sensitive data til et OpenAI-endepunkt, da de kan bruke det til å trene fremtidige modeller», fikk de ansatte streng beskjed om da de spurte om det var greit å bruke teknologien i jobbsammenheng.

OpenAI er etablert av stiftelsen med samme navn og ble grunnlagt av blant annet Sam Altman og Elon Musk i 2015.

I slutten av januar ble det kjent at Microsoft investerte ytterligere 100 milliarder kroner i teknologien. Selskapet planlegger å implementere OpenAI-verktøy i hele nettsky- og produktporteføljen.

Chatbot-teknologien skal blant annet inn i selskapets Bing og Office-applikasjoner.

Verdt 310 milliarder kroner

OpenAI verdsettes i dag til nærmere 30 milliarder dollar – 310 milliarder kroner.

Google har i lengre tid satset stort på kunstig intelligens. Microsoft-investeringen har nå spisset til kappløpet mellom IT-gigantene ytterligere, skriver Finanical Times.

Lederen for Microsoft Development Center Norway, Bjørn Olstad, sa til Digi i januar at ChatGPT og kunstig intelligens er i ferd med å snu verden på hodet.

– Store AI-modeller kommer til å bli det nye rammeverket for alle som driver med programmering. All strukturering av apper og applikasjonsbygging – dette kommer til å endre hele utviklingsparadigmet, sa han og fortsatte:

– Du vil ha språkmodeller med egenskaper som har lest all tekst i verden. Hvordan bruker jeg det? Hvordan vil det endre mulighetsrommet? Det er store spørsmål som rokker ved hva som er menneskelig forståelse.

Har vært verdensledende

Googles AI-prosjekter har vært anerkjent som verdensledende i årevis.

Blant annet har Google DeepMinds-prosjektet fått stjernestatus etter å ha utviklet maskinlæringsprogrammer som er overlegne i komplekse spill som go og sjakk.

Teknologien er også brukt til å forutse formen på proteiner på grunnlag av DNA-koden. Deres nevrale nettverk kunne forutsi hvordan proteinkjeden kunne brettes med over 90 prosent nøyaktighet.

I juni 2021 ble metoden presentert i det fagfellevurderte tidsskriftet Nature.

I forrige uke skrev Digi at Google er i gang med å teste flere ulike ChatGPT-lignende produkter som bruker selskapets LaMDA-teknologi.

LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) er en samtalefokusert AI-modell som IT-giganten har jobbet med i flere år.

– Som et resultat av Microsofts investering i ChatGPT har LaMDA-teamet blitt bedt om å prioritere arbeidet ytterligere. I et kortsiktig perspektiv går dette foran andre prosjekter, heter det i et dokument nyhetskanalen CNBC har fått tilgang til.

Google skal blant annet teste ulike måter å integrere sin samtalefokuserte AI-teknologi på i søkemotoren. Hvordan investeringen på 3,1 milliarder kroner i AI-selskapet Anthropic passer inn i dette arbeidet, er ennå ikke kjent.