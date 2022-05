Kan kryptovaluta gjøre et land mindre økonomisk avhengig av dollaren, ta ned transaksjonskostnader og bidra til at flere får ta del i økonomien og dermed løftes ut av fattigdom?

Syv måneder inn i det forskerne kaller et naturlig eksperiment, kan det være noen svar å hente fra det første landet i verden som innførte bitcoin som offisielt betalingsmiddel, El Salvador.

Forskere fra University of Chicago og Pennsylvania State University har studert eksperimentet, og de deler funnene i en artikkel som har tittelen «Er kryptovaluta valuta?».

Konklusjonen: Til tross for myndighetenes store innsats, og at en stor del av befolkningen lastet ned den offisielle bitcoin-appen, er hverdagsbruken av bitcoin lav.

Søker kunnskap

– Vi vet lite om potensialet kryptovaluta har til å bli et utbredt betalingsmiddel, skriver forskerne.

Selv om interessen for kryptovaluta har økt, er det nemlig flere terskler for å ta i bruk krypto til hverdags. Butikker flest tar ikke bitcoin, og transaksjonskostnaden er forholdsvis høy.

Men med lovendringen i El Salvador endret alt seg.

Selgere ble pliktige til å akseptere bitcoin som betalingsmiddel for alt fra kaffen og klippen, til leiligheten og bilen. Samtidig lanserte myndighetene appen Chivo Wallet, der brukerne kunne handle med både bitcoin og den andre offisielle valutaen i landet, amerikanske dollar.

Den største gulrota: 30 dollar, rundt 280 kroner, i bonus bare for å laste ned appen. En ikke ubetydelig sum for mange av innbyggerne i det fattige landet, der bare tre av ti har egen bankkonto.

Last ned appen, identifiser deg, motta 30 dollar. Slik reklamerer myndighetene i El Salvador for appen Chivo Wallet. Skjermbilde: Chivo Wallet

Chivo Wallet

Fra brukernes ståsted er innføringen av bitcoin i El Salvador tett knyttet til appen Chivo Wallet. Rundt 65 prosent av befolkningen har tilgang til en mobiltelefon med internett. Ifølge offisielle tall fra El Salvador har to av tre salvadoranere lastet ned appen. Forskerne, som har basert seg på undersøkelser i 1800 husstander, tror tallet ligger nærmere én av to.

Appen har funksjonalitet for å betale og motta dollar og bitcoin kontaktløst – og for å spare opp penger. Skjermbilde: Chivo Wallet

De aller fleste som valgte å laste ned appen, oppga pengebonusen som den viktigste motivasjonen.

Bitcoin-bonusen kunne ikke tas ut i kontanter med det samme. Pengene måtte overføres til en annen Chivo-lommebok, før man eventuelt tok dem ut fra en av et par hundre egne Chivo-minibanker.

Bare 20 prosent fortsatte å bruke appen etter å brukt opp bonusen. I 2022 er det så godt som ingen nye brukere av appen, og bruken er lavere enn den har vært noen gang siden lanseringen.

Lite brukt

Én av fem kjente til appen, men valgte å ikke laste den ned. Den viktigste grunnen: Folk foretrakk kontanter, og mange stolte ikke på systemet.

Rapporter om massive identitetstyverier motivert av å stjele bitcoin-bonusene, sammen med feil og nedetid, førte til mistro.

Men kanskje enda viktigere: Til tross for påbudet er det bare rundt 20 prosent av butikkene i El Salvador som i praksis godtar bitcoin som betalingsmiddel.

Bare 4,9 prosent av alle salg gjøres i bitcoin, og 88 prosent av bedriftene veksler bitcoin de har tjent inn i dollar med det samme.

– Alt i alt, til tross for den juridiske statusen til bitcoin og de store insentivene innført av myndighetene, kryptovalutaen er i det store og hele ikke et akseptert betalingsmiddel i El Salvador, skriver forskerne.

Det er bare mellom 6000 og 15.000 daglige transaksjoner i appen. El Salvador har over fire millioner innbyggere.

De som fortsatt bruker appen, er gjerne unge, høyt utdannede menn, og de forholder seg først og fremst fortsatt til dollaren.

Er det penger eller tokens?

Hadde Chivo vært en større suksess, kunne den fort ha blitt stående som ansvarlig for sparepengene til salvadoranere flest. Det er problematisk, melder Rest of World.

Chivo er ikke er regulert som en bank, og pengene i lommeboka er egentlig en form for dollar-stablecoins, altså en type kryptovaluta knyttet til dollaren. Pengene er ikke knyttet til en sentralbank.

– Dersom det skulle bli massiv bruk av Chivo Wallet, og folk på et tidspunkt bestemmer seg for å ta ut pengene, kan de oppdage at pengene ikke finnes, sier Ricardo Castaneda, økonom ved The Central American Insititute for Fiscal Studies, til Rest of world.

Internett før krypto

Ett eksperiment er fortsatt lite å trekke slutninger fra, men det neste forsøket er på trappene.

Et av verdens aller fattigste land, Den sentralafrikanske republikk, har nettopp besluttet å ta i bruk bitcoin som et offisielt betalingsmiddel, melder BBC.

I 2019 hadde bare 4 prosent av befolkningen i landet tilgang til internett.

Kritikere av beslutningen peker på at det kanskje er en idé å gi folket internett før man gir dem kryptovaluta.