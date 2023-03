Blir enda farligere for Google: ChatGPT har fått sin egen nettleser

ChatGPT er definitivt i vinden for tiden, og parallelt med at populariteten til chatboten sprer seg, utvides den også stadig med nye ferdigheter. Nå har ChatGPT fått sin kanskje største «oppgradering» så langt.

På den offisielle OpenAI-bloggen opplyses det nemlig at ChatGPT har fått støtte for plugins – altså tilleggsmoduler som vil gi chatboten et hav av nye muligheter og bruksområder.

Ifølge OpenAI har etterspørselen etter plugin-støtte fra utviklere vært massiv helt siden chatboten ble lansert. Organisasjonen svarer nå med å åpne opp støtte for et begrenset antall utviklere, for senere å gjøre støtten bredere tilgjengelig.

OpenAI har laget nettleser

Med plugin-støtte blir det blant annet enklere for tredjeparter å benytte ChatGPT-teknologien i tjenestene sine, og flere bedrifter har allerede laget sine egne plugins – deriblant bookingtjenesten Expedia.

Som Digi.no nylig skrev, er også det svenske selskapet Klarna, som spesialiserer seg på betalingsløsninger over internett, blant de første aktørene til å lage sin egen plugin i samarbeid med OpenAI.

Den formodentlig mest interessante tilleggsmodulen er imidlertid laget av OpenAI selv – en nettleser. Det betyr altså at chatboten, i tillegg til å benytte seg av dataene som modellen er trent på, kan lese informasjon på nettet – og dermed øker kunnskapsbasen og nytteverdien sin betraktelig.

Dette innebærer igjen at spørsmål som ChatGPT tidligere ikke hadde nok data til å svare på, nå blir enklere å gi fyldige svar på. Ifølge OpenAI vet chatboten selv når og hvordan den skal lete etter relevante data på nettet, basert på hva brukeren spør om. Selve søkingen utføres via Microsofts Bing-API.

Oppgir kilder

OpenAI har også bygget inn en grad av åpenhet i funksjonaliteten.

– Vår nettleserplugin viser nettsidene som besøkes, og oppgir kildene i ChatGPTs svar. Dette ekstra laget av transparens hjelper brukere med å verifisere presisjonsnivået i modellens respons og krediterer innholdsskapere. Vi skjønner at dette er en ny måte å samhandle med nettet på, og vi ønsker tilbakemeldinger på andre måter å drive trafikk tilbake til kilder på, skriver organisasjonen.

I utgangspunktet er det kun et lite antall brukere av ChatGPT Plus og utviklere som har skrevet seg opp på OpenAI sin venteliste, som får tilgang til plugin-funksjonaliteten. Det er ennå uvisst når den blir åpent tilgjengelig.

Den nye funksjonaliteten vil trolig bidra til å gjøre ChatGPT betydelig mer anvendelig og potensielt til en enda større trussel for Google.

Chatboten er allerede svært avansert, som demonstrert blant annet av det faktum at den kan avlegge eksamensbesvarelser som i mange tilfeller tilsvarer menneskelige besvarelser.