Boeing 747-fly må oppdateres jevnlig med disketter

Mange av IT-systemene som sørger for at verden går rundt, er gamle. Virkelig gamle. Men vi tenker kanskje ikke så mye på det, siden de virker. Et slikt eksempel ble ekstra tydelig her om dagen, da det i forbindelse med den virtuelle utgaven av sikkerhetskonferansen DEF CON 28 Aerospace Village ble publisert en video med en gjennomgang av flytypen Boeing 747-400, sett fra en hackers perspektiv. Dette er en flymodell som ble produsert mellom 1988 og 2005.

Videoen er lagd av Ken Munro og Alex Lomas.

Intet nettverk

I videoen får vi se mange av de delene av jumbojeten som vanligvis er skjult for passasjerene, inkludert luken i gulvet som leder ned til rommet hvor mye av avionikken sitter. Der er det en vegg med en mengde av opptil bilbatteri-store bokser som hver tar seg av en spesifikk oppgave. De kalles for LRU-er (Line-Replaceable Units). LRU-ene er ikke koblet til noe felles nettverk, men har i stedet separate kabler både til cockpiten og til andre LRU-er som de må kommunisere med. I stor grad er kommunikasjonen mellom enhetene basert på protokollen ARINC 429.

Resultatet er en stor mengde bokser og masse kabler, kanskje ikke det helt ideelle om bord i et fly hvor plassen er begrenset og vekten har stor betydning. En fordel er likevel den at dersom noen greier å koble seg på én av disse kablene, så får de ikke tilgang til noen av de andre systemene.

I videoen forteller Lomas at i mer moderne fly, som Boeing 777x og 787, samt Airbus A380, er alle boksene erstattet med et redundant par med datamaskiner, samt et fiberbasert nettverk.

Dette gjelder nok også Boeing 737 MAX, hvor to fly har styrtet på grunn av programvarefeil.

Månedlig oppdatering med diskett

I videoen får vi også se at en 3,5 tommers diskettstasjon er en viktig del av flyet. Ifølge Lomas brukes denne til å oppdatere navigasjonsdatabasen. Dette må gjøres hver 28. dag.

I 2014 skrev Avition Today at databasen ikke nødvendigvis får plass på én diskett. I noen tilfeller var det i alle fall den gang nødvendig å bruke opptil åtte disketter. I den samme artikkelen fortelles det at de fleste flyselskaper var på vei bort fra diskettbaserte løsninger, i noen tilfeller også om bord i eldre fly som Boeing 737-300 og Airbus A320-200.

Flyet har også en enhet basert på PC Card (tidligere kjent som PCMCIA). Den kalles for Quick Access Recorder og er en slags ferdsskriver som kontinuerlig lagrer en mengde data om flyet og flyvningen. I det aktuelle flyet er det satt inn en CF-til-PC Card-adapter, slik at dataene lagres på et CF-kort (CompactFlash) i stedet.

Ifølge Lomas er stadig flere fly i ferd med å bli E-Enabled, det vil si at disse dataene sendes i bortimot sanntid til flyselskapet og flyprodusenten via satellittkommunikasjon, slik at disse kan forberede seg på behov for reparasjoner og vedlikehold allerede før flyet har landet.

Windows NT 4.0

I videoen får vi også se de sentrale delene av underholdningssystemet (IFE – In-flight Entertainment). I tillegg til et antall digital media-servere, består systemet av en liten Windows NT 4.0-basert PC med berøringsskjerm, som kabinbesetningen kan bruke til å styre systemet.

Windows NT 4.0 kom i 1996, så det er jo relativt moderne i denne sammenhengen.

Boeing 747-400, som det er lagd 694 stykker av, er langt fra det eneste eksemplet på at flere tiår gammel IT fortsatt er i bruk.

Krigsskip bruker Windows ME

The Register, som trolig var først ute med å omtale videoen, viser til en artikkel fra november 2018, da en reporter fikk besøke det britiske krigsskipet HMS Enterprise under en NATO-øvelse i Norge. I artikkelen fortelles det at det om bord i skipet, som ble ferdigstilt i 2003, finnes datamaskiner som kjører Windows ME, som ikke har blitt støttet av Microsoft siden 2006. Disse datamaskinene er koblet til det interne nettverket på skipet. Nettverket skal være godt sikret, så det er ingen bekymring rundt sikkerheten ved dette. Og «det bare virker».

Andre eksempler inkluderer systemet som koordinerer driftsfunksjonaliteten til USAs atomvåpenstyrker. Dette var i alle fall fram til i fjor basert på minidatamaskiner fra 1970-tallet, og brukte 8-tommers disketter med en kapasitet på 80 kilobyte.

Windows 95/98 på romstasjonen?

Også om bord i Den internasjonale romstasjonen (ISS) var det i 2018 tydelige spor etter gammel IT-moro. Romstasjonen ble sendt opp i 1998, og 20 år senere var det noen som hadde åpnet et skap og funnet en mappe med gamle disketter, inkludert én med Norton's Utilities for Windows 95/98 og én med SCSI-programvare fra Adaptec. Trolig har dette tilhørt PC-er som for lengst har blitt skiftet ut. På bildet ser man også relativt moderne laptoper.

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde... #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm — Alexander Gerst (@Astro_Alex) November 20, 2018

Også i Norge

Også her i Norge har disketter blitt brukt enkelte steder lenge etter at mer moderne alternativer var blitt hverdagen for de aller, aller fleste. Så sent som i oktober 2015 skrev Dagbladet om en rapport fra Helsedirektoratet som fortalte at én av fem norske fastleger hver måned mottok pasientlistene sine på diskett. Senere ble dette tallet korrigert til én av ti. Planen var da å fase ut dette ved utgangen av 2015.