Etter datainnbruddet hos Norkart der navn, adresse og fødselsnummer til 3,3 millioner nordmenn havnet på avveie, er det mange som vurderer å sperre seg for kredittsjekk som forebyggende tiltak.

Faktisk var pågangen så stor at den ene av de fire aktørenes nettsted krasjet.

Men er det egentlig nødvendig, eller tilrådelig, å sperre seg for kredittsjekk sånn uten videre?

Kanskje ikke.

Digi.no har tidligere skrevet at det ikke er så enkelt eller praktisk som man skulle kunne ønske å gjøre dette.

Dessuten er tallene i alle fall foreløpig på forbrukerens side. Når så mange som 3,3 millioner mennesker er berørt, skal det litt til før det er akkurat DIN informasjon som blir benyttet til svindelforsøk. I tillegg, hvis du aldri har eid eller festet fast eiendom i Norge, er du sannsynligvis ikke blant de 3,3 millionene i utgangspunktet.

For det andre er ikke fødselsnummer definert som sensitiv personopplysning – akkurat som ditt navn eller adresse ikke er det.

Litt av problemet er imidlertid at fødselsnummeret kanskje ikke er sensitivt i seg selv – men det brukes i praksis ofte som om det er det (krever abonnement).

Alvorlig av andre grunner

Årsakene til at Datatilsynet ser alvorlig på saken (krever abonnement), er i hovedsak at opplysningene er sammenstilt og at det er så stort antall berørte – ikke fordi fødselsnummeret i seg selv er sensitiv informasjon.

For hver enkelt person er saken dermed kanskje ikke så alvorlig som man skulle tro. Likevel bør man være på vakt:

– Fødselsnummer i seg selv er ikke en sensitiv opplysning. Når fødselsnummer sammenstilles med adresseopplysninger, kan det imidlertid være en fare for misbruk, slik som for eksempel ID-tyveri. Vi ser derfor alvorlig på dette, sier Janne Stang Dahl, konstituert direktør i Datatilsynet.

Når det er sagt, er det en del tvilsomme ting man kan gjøre med disse sammenstilte opplysningene, om man er ivrig nok: Fra fødselsnummer kan personer med uærlige hensikter enkelt trekke ut vedkommendes alder og dermed sikte seg inn mot eldre, som ofte ikke er fullt så digitalt oppdatert som mange andre. Med 3,3 millioner oppføringer har man et stort datagrunnlag for ulike statistiske krumspring, og hvis en svindler sitter på noe tilsynelatende sensitiv informasjon om deg, kan det lett benyttes til å skape en falsk troverdighet som legitim aktør.

Forbrukerrådet krever konkrete råd fra myndighetene (krever abonnement) og en felles løsning for sperring av kredittsjekk.

Det som allerede finnes av råd er uansett heller ikke så drastiske som mange later til å ha fått inntrykk av.

Barne- og familiedepartementets råd

Barne- og familiedepartementet uttaler i en e-post til Digi.no at de ser med bekymring på at et høyt antall fødselsnummer har kommet på avveie.

– Tilgang til fødselsnummer kan gjøre det lettere å skape troverdighet i forbindelse med forsøk på å få tak i informasjon dersom kriminelle for eksempel henvender seg over telefon, på e-post eller SMS. Vi vil anbefale at alle er ekstra varsomme dersom de blir kontaktet av noen som opplyser å ha tilgang til fødselsnummer og for eksempel ber om å få oppgitt andre personopplysninger, for eksempel bankkontonummer eller liknende.

– Hovedutfordringen kan være at når noen har tilgang til personnummeret ditt, kan de bruke det til å skape større troverdighet ved forsøk på svindel. Men det er i utgangspunktet ikke mulig å oppta lån eller kreditt i en annen persons navn kun ved å opplyse om fødselsnummer heller ikke i kombinasjon med adresse. Vi ser derfor ikke noen grunn til å oppfordre befolkningen til å kredittsperre seg på bakgrunn av lekkasjen av fødselsnumre. Dette ville for øvrig også kunne skapt store problemer for handelsnæringen og for forbrukerne selv, eksempelvis ved netthandel, kjøp av forsikringer, abonnementer, leie av bolig osv.

Datatilsynets råd

Datatilsynets konstituerte direktør Janne Stang Dahl kommer i en e-post til Digi.no med følgende råd:

– Vårt konkrete råd er at hvis du ser noen bevegelser eller hendelser som kan virker mistenkelige, for eksempel en uvanlig transaksjon, kredittsjekker du ikke kjenner til eller unormale brev eller e-poster om nye kundeforhold, sperr for kredittsjekk med en gang. Hvis man er bekymret og ikke ønsker å ta noen som helst risiko, kan man vurdere å sperre for kredittsjekk uansett.

På sine nettsider skriver Datatilsynet også følgende:

– Det å legge inn kredittsperre kan være et forebyggende tiltak, men du vil da måtte oppheve sperren igjen når det er nødvendig for å gjennomføre et kjøp. Det viktigste er derfor å være oppmerksom og følge med på ukjente kontobevegelser. Dersom du opplever noe mistenkelig, bør du sjekke det ut nærmere. Da vil for eksempel det å legge inn en kredittsperre være et godt tiltak.

