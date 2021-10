Brikkemangelen: Du finner nok ikke smarttelefon-tilbud i høst

Globale salgstall for smarttelefoner sank med seks prosent, melder analyseselskapet Canalys i en pressemelding. Øyensynlig er det da en stor forskjell mellom deres undersøkelse og andre som har konkludert mer eller mindre motsatt. Strategy Analytics, for eksempel, estimerte at veksten i smarttelefonsalget ville nå ni prosent i 2021 målt mot 2020.

Canalys gikk ikke nærmere inn på det i sin pressemelding, men på spørsmål fra Digi viser det seg at de ikke er uenige med Strategy Analytics likevel, og begge analyseselskapene har nok rett. Forskjellen bunner i at Canalys måler et gitt kvartal mot samme periode et annet år, mens Strategy Analytics ser hele året under ett.

På spørsmål fra Digi har Canalys sendt over flere tall, og da tegnes et tydelig bilde:

I første halvdel 2019 gikk salget litt ned fra samme periode 2018. I andre halvdel av 2019 gikk det opp med kun 1 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Den samme trenden ser vi i 2020, men mye kraftigere: Første halvår 2020 gikk salget ned med 13-14 prosent sammenlignet med samme periode 2019 – som altså også det var en nedgangsperiode, om enn en svak en. Salget gikk svakt nedover også i resten av 2020, men da bare med en til to prosent.

Første kvartal 2021 gikk derimot trenden en helt annen vei: Det globale salget økte med hele 28 prosent, og i andre kvartal var økningen elleve prosent. Selv sett i sammenheng med samme periode de to foregående årene, innebærer dette en økning i salgstallene. Dermed er det mulig at nedgangen i tredje kvartal 2021 i alle fall delvis kan være resultat av en slags forskyvning av salget, uten at vi har noen indikasjon på hva årsaken på det i så fall kan være.

Her til lands er bildet litt forskjellig. Elektronikkbransjen har ikke kvartalstall, men første halvår 2021 er salget nesten identisk med samme periode 2020, målt i antall enheter. Verdien gikk imidlertid opp med ni prosent, siden norske forbrukeren har en tendens til å velge dyrere modeller enn før, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen.

Brikkemangelen driver opp prisene

I sine konklusjoner peker imidlertid Canalys på at de mener det er brikkemangelen som i hovedsak er skyld i salgsnedgangen. Brikkeprodusentene øker prisene for å hindre overbestilling, mener de.

I tillegg driver økte globale fraktutgifter opp prisene på smarttelefoner ytterligere, noe som kan bidra til å forklare nedgangen i salget.

De påpeker også at det er flere store salgstidspunkt med store rabatter som er nært forestående – som for eksempel Singles' Day i Kina og Asia for øvrig, og Black Friday i vesten. Forbrukerne planlegger i større grad for disse enn før, og utsetter dermed handling av dyr forbrukerelektronikk.

Det kan bety at enkelte varer raskt vil bli utsolgt når de er på tilbud, og at tilbudsprisene ikke vil være like reduserte som forbrukerne kanskje håper på.

At etterspørselen kan løpe fra tilbudet var også noe Gartner advarte om i juni 2021.

Canalys råder også forhandlere til å «bundle» smarttelefoner med andre produkter, det vil si å ikke selge dem separat, men i pakke med andre naturlig tilhørende produkter, som for eksempel smartklokker og lignende.

Samsung fremdeles størst, Apple tar tilbake andreplassen

Canalys har i sin rapport også kommet frem til at Samsung på verdensbasis er den største smarttelefontilbyderen, med 23 prosent av markedet. Det tallet har imidlertid stått stille fra samme kvartal i 2020, mens Apple på andreplassen har styrket sin posisjon fra 12 til 15 prosent av det globale markedet.

Xiaomi inntar tredjeplassen, i år som i fjor, med 14 prosent av det globale salget. Det vil si, kun når man ser på tredje kvartal. I andre kvartal 2021 var det nemlig de som lå på andreplass, etter at de da gikk forbi Apple med henholdsvis 17 og 14 prosent av det globale salget.

Vivo og Oppo deler uansett fjerdeplassen i tredje kvartal 2021, begge med en økning fra ni til ti prosent fra tredje kvartal 2020. I disse tallene er OnePlus inkludert i Oppo sine tall for Q3 2021.