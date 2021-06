Smarttelefoner kan bli dyrere

Smarttelefonmarkedet har ikke vært så veldig påvirket av den globale brikkemangelen ennå, men det kan raskt komme til å endre seg, melder analyseselskapet Gartner til TechRadar.

Første kvartal i år økte det globale salget av smarttelefoner med 26 prosent, noe de mener skyldes at stadig flere jobber hjemmefra. I tillegg ser det ut til at mange som vurderte å kjøpe ny smarttelefon i 2020, heller har valgt å utsette kjøpet til i år, noe som gjør kontrasten ekstra stor.

Samtidig er den globale evnen til å produsere databrikker av alle slag for tiden under sterkt press, og det er ikke gjort i en håndvending å øke produksjonen. For mobilprodusentene har det stort sett gått bra hittil, men det kan raskt endre seg.

Dermed er etterspørselen i ferd med å løpe fra tilbudet, noe som etter alt å dømme vil drive prisene oppover.

5G-modeller driver etterspørselen

Ny teknologi som rulles ut, vil også gjøre sitt til å drive etterspørselen til nye høyder. For eksempel er 5G-støtte noe mange kunder ønsker seg og gjør at de vurderer å kjøpe ny telefon.

Apple melder at etterspørselen etter deres flaggskip-telefon holder seg høy, mye takket være 5G-funksjonaliteten. Det samme ser ut til å gjelde for eksempel Xiaomi og Samsung. Sistnevnte er markedsledende og står for 20,3 prosent av det globale salget av smarttelefoner, melder Gartner. I rene tall vil det si over 76 millioner telefoner bare i løpet av første kvartal i år.