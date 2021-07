Apple er ikke lenger nummer to på mobilmarkedet

De kinesiske mobilkjempene har i lengre tid herjet på topplisten når det gjelder markedsandeler, og gitt de veletablerte gigantene Samsung og Apple god grunn til å se seg i bakspeilet. Nå har det skjedd en ny, stor utvikling på denne fronten.

Tall fra analysebyrået Canalys viser at den kinesiske mobilprodusenten Xiaomi nå har passert Apple på mobilmarkedet og inntatt andreplassen i global markedsandel – en ganske imponerende bragd.

Kraftig salgsøkning

Ifølge Canalys oppnådde Xiaomi en markedsandel på 17 prosent i løpet av det andre kvartalet i inneværende år, takket være en økning i mobilsalget på solide 83 prosent. Apple hadde en vesentlig mer beskjeden økning på én prosent og endte med en markedsandel på 14 prosent.

Dette betyr også at Xiaomi nå begynner å puste Samsung i nakken. Den sørkoreanske giganten sikret seg en markedsandel på 19 prosent i det andre kvartalet, etter en økning i salget på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Xiaomi har tradisjonelt hatt sitt desidert sterkeste fotfeste i hjemlandet Kina, men har i senere år begynt å ekspandere kraftig i andre regioner – ikke minst i Europa.

– Xiaomi vokser utenlands i et høyt tempo. For eksempel vokste forsendelsene med mer enn 300 prosent i Sør-Amerika, 150 prosent i Afrika og 50 prosent i Vest-Europa, sa forskningssjef hos Canalys, Ben Stanton, i en pressemelding.

Tjener på Huawei-nedgang

Analysebyråer opererer riktignok ofte med litt ulike tall når det gjelder salg og markedsandeler, og de to andre store aktørene Gartner og IDC har ennå ikke sluppet sine tall for det andre kvartalet. I det første kvartalet ga IDC Xiaomi en markedsandel på 11,4 prosent, og Apple 12,9 prosent. Hos Gartner lå tallene på 12,9 og 15,5 prosent.

Både IDC og Gartner peker på at Xiaomi, i tillegg til de to andre kinesiske mobilprodusentene Oppo og Vivo, har profitert godt på at Huawei nå er skjøvet ut av topplisten. Huawei begynte å slite kraftig med salgene etter at de amerikanske sanksjonene mot selskapet trådte i kraft.

Som digi.no meldte ble også Xiaomi svartelistet av Trump-administrasjonen på grunn av mistanker om militær tilknytning, noe Xiaomi selv benektet. Selskapet endte med å gå rettens vei for å bestride avgjørelsen.