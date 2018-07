Broadcom kjøper CA Technologies

Det er et drastisk skifte av strategi når Broadcom nå kjøper et selskap som lager programvare for bedrifter.

Prisen de betaler for CA Technologies (tidligere Computer Associates) er 18,9 milliarder dollar, rundt 152 milliarder kroner. Nyheten fikk aksjeprisen på Broadcom til å falle to prosent.

Ga opp Qualcomm-kjøp

Gigantkjøpet av CA Technologies kommer etter at Broadcom i en årrekke har forsøkt å få kjøpt konkurrenten Qualcomm. Det oppkjøpet ble stoppet av USAs myndigheter, blant annet under henvisning til at Broadcom hadde hovedkvarter i Singapore i Asia. Akkurat det har Broadcom siden rettet på, og har nå registrert hovedkontoret i USA.

Forsøket på å kjøpe brikkeprodusenten og teknologileverandøren Qualcomm var relativt enkelt å forstå bakgrunnen for. De to er blant de største konkurrentene på mikrobrikker i verden. Det er litt vanskeligere å se den industrielle logikken bak kjøpet av et selskap som leverer styringsprogramvare for IT-systemer og nettverk til store bedrifter. På den annen side er jo ett av CAs slagord at programvare endrer næringslivet og at de hjelper bedrifter å skrive om framtida.

En strøm av inntekter

Broadcom kaller kjøpet for et trekk som bygger et av verdens ledende teknologiselskaper innen infrastruktur. Blant annet vil kjøpet utvide Broadcoms satsing på teknologi for å levere nettverk til bedrifter som er helt avhengige av nett som virker alltid.

CA Technologies har store inntekter på programvareavtaler som er solgt som abonnementer. Det betyr en jevn strøm av penger inn i selskapet, noe Broadcom legger vekt på i sin begrunnelse for kjøpet.

Det kombinerte selskapet har de siste tolv månedene hatt en omsetning på 23,9 milliarder dollar og et ebitda-resultat på rundt 11,6 milliarder dollar, ifølge pressemeldingen fra Broadcom. Ifølge Linkedin-profilen har selskapet 12.800 ansatte.

Artikkelen er levert av bransjenettstedet Inside Telecom