Allerede kort tid etter at Elon Musk overtok Twitter, flykter både annonsører og brukere nå fra plattformen.

Om ikke i hopetall riktig ennå, så i merkbare mengder.

Ifølge Engadget er det en lang rekke selskaper som har satt annonsering på Twitter på pause. Grunnen skal være bekymringer rundt Elon Musks overtagelse av selskapet og hvorvidt han kan komme til å slippe til en del tidligere utestengte profiler.

Selskapene som nå foreløpig ikke vil annonsere på Twitter, inkluderer General Motors, Audi, Pfizer, General Mills, Volkswagen og Mondelez, for å nevne noen.

Som om ikke det var nok, har også IPG, et av verdens største reklameselskaper, gitt sine klienter råd om inntil videre ikke å bruke penger på å reklamere på Twitter.

Musk selv skyldte for bare noen dager siden på uspesifiserte aktivister.

Twitter har hatt et massivt fall i inntekter på grunn av aktivistgrupper som har presset annonsører, selv om ingenting har endret seg med innholdsmoderering og vi gjorde alt vi kunne for å blidgjøre aktivistene Elon Musk

Brukere stikker til Mastodon

Ifølge BBC flykter Twitter-brukerne til Mastodon, en tilsynelatende lignende løsning som på bare én uke skal ha fått 230.000 nye brukere, opp fra rundt 425.000.

Enn så lenge er ikke dette tall Twitter eller Elon Musk merker så mye til. Twitter har i 2022 rundt 450 millioner månedlige brukere, men for noen som har brukt 44 milliarder dollar – i overkant av 450 milliarder norske kroner etter dagens kurs – på det som har blitt kalt «historiens mest overbetalte teknologi-oppkjøp», sier det seg selv at det er urovekkende.

Mastodon er en plattform for sosiale medier som er basert på åpen kildekode og dermed følger en litt eldre type internett-filosofi. I teorien kan hvem som helst sette opp sin egen Mastodon-server og la brukere registrere seg på den. Uansett server vil brukerne kunne kommunisere med brukerne på andre servere.

Siden Mastodon-serverne er gratis, desentralisert og kan ha individuelle regler for moderering og oppførsel på nett, er det absolutt fare for at dette på sikt kan være et problem for Twitter og Musk.

Donald Trumps eget «Truth Social» ble i 2021 for øvrig avkledd som en dårlig skjult klone av Mastodon. Trump og hans folk nektet for det til å begynne med, men etter hvert var indisiene så klare at det viste seg å være fåfengt. Noen dager senere sendte Mastodon-grunnlegger Eugen Rochko et brev til Truth Socials juridiske sjef, noe som førte til at kildekoden ble offentliggjort noen uker senere, i tråd med lisensbetingelsene til Mastodon.

Sa opp halvparten av de ansatte

Twitter-ansatte har ikke flyktet, men derimot blitt dyttet ut. Omkring halvparten av selskapets 7500 ansatte fikk plutselig varsel om oppsigelse, noe som har blitt møtt med protester og søksmål.

Musk uttalte at Twitter tapte 4 millioner dollar i døgnet og derfor måtte slankes.

Det har imidlertid vist seg at oppsigelsesprosessen kanskje har gått litt i overkant fort.

Ikke bare er dette en av de mange grunnene til at brukere og annonsører flykter, men bare noen få dager etter oppsigelsene har Twitter sett seg nødt til å trygle enkelte av de oppsagte om å returnere til selskapet. I noen tilfeller har de blitt sagt opp ved en feil, mens de i andre tilfeller skal ha vist seg å være essensielle for å få utført oppgaver og endringer som Musk har forpliktet selskapet til. Dette skriver blant andre Bloomberg og Engadget.