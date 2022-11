Elon Musk har satt Twitter på kraftig slankekur: – Det er min feil, sier grunnleggeren

Det utviklet seg til et lite rettsdrama, men nå er det altså offisielt: Elon Musk er den nye Twitter-eieren. Ikke overraskende har mange hos selskapet vært nervøse for plattformens framtid og ikke minst jobbene sine – og det hadde de god grunn til, viser det seg.

Nå har en av grunnleggerne gitt lyd fra seg angående den pågående dramatikken, rapporterer blant andre nettstedet Engadget.

Jack Dorsey la i helgen ut en kommentar i forbindelse med tumultene som nå utspiller seg hos Twitter – og kanskje noe overraskende klandrer han delvis seg selv for den brutale nedskjæringen som pågår hos selskapet.

Mener selskapet vokste for raskt

– Folkene hos Twitter, både før og nå, er sterke og hardføre. De vil alltid finne en måte, uansett hvor vanskelig tiden er. Jeg forstår at mange er sinte på meg. Jeg sitter på ansvaret for situasjonen som alle nå er i. Jeg økte størrelsen på selskapet for hurtig. Jeg beklager det, skrev Dorsey.

I en oppfølgingsmelding uttrykker Dorsey takknemlighet overfor alle som jobber og har jobbet hos Twitter og sier at han ikke regner med at dette er gjensidig for øyeblikket.

En viktig grunn til nedskjæringene hos selskapet er at plattformen lenge har slitt med begrenset lønnsomhet, noe Musk påpekte som et tilsvar til de mange negative tilbakemeldingene.

– Når det gjelder reduksjonen i antall ansatte i Twitter, fantes det beklageligvis ingen annen utvei så lenge selskapet taper mer enn 4 millioner dollar per dag. Alle som er blitt avskjediget, har fått tilbud om tre måneders sluttvederlag, noe som er 50 prosent mer enn lovens minimum, skrev Musk på Twitter.

Saksøkes av ansatte

Det ble varslet søksmål i forbindelse med masseoppsigelsene hos selskapet, og som blant andre CNBC rapporterte på fredag, har disse søkmålene nå startet. Grunnlaget er at Twitter angivelig avskjediget ansatte på kortere varsel enn det lovene i California tillater.

Dorsey har for øvrig hele tiden støttet Elon Musks overtakelse av Twitter, som muligens er grunnen til at han tilsynelatende tar den nye eieren i forsvar. Samtidig har grunnleggeren vært klar på at han mener Twitter ideelt sett ikke burde vært et selskap i utgangspunktet.

– I prinsippet mener jeg ingen bør eie eller drive Twitter. Tjenesten ønsker å være et offentlig gode på protokollnivået, ikke et selskap. Som løsning på problemet med at det er et selskap, er Elon imidlertid den ene løsningen jeg har tillit til. Jeg stoler på hans oppdrag med å utvide samvittighetens lys, lød en kommentar som Dorsey ga tidligere i år.