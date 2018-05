Build 2018: Microsoft lokker utviklere med mer intelligens i både skyen og utkanten

Microsofts store, årlige utviklerkonferanse begynte nå i ettermiddag i Seattle. Under konferansen skal selskapet introdusere en lang rekke produkt- og teknologinyheter. Microsoft har informert pressen om en del av disse allerede i forkant av konferansen.

Mange av nyhetene er knyttet opp mot en prognose som Microsoft-sjef Satya Nadella skal fortelle om, nemlig at hver av oss i 2020 vil generere 1,5 gigabyte med data hver dag. Et vanlig smarthjem vil generere 50 gigabyte daglig, mens en smartby vil generere hele 250 petabyte med data per dag.

Mer Timeline

Det aller meste av nyhetene under årets Build-konferanse er naturlig nok rettet mot utviklere, men vi kan starte med å nevne et unntak.

Windows-direktør i Microsoft, Joe Belfiore, skal blant annet fortelle at den nye Timeline-funksjonen, som ble introdusert med den ferske Windows 10 April 2018 Update, også vil kunne knyttes til mobile enheter.

Timeline er en visuell tidslinje hvor man kan hoppe tilbake i tid for å få oversikt over og åpne applikasjoner, filer og websider som man tidligere har besøkt eller jobbet med, for å fortsette som om ingenting har skjedd i mellomtiden.

Microsoft-direktørene Joe Belfiore (Windows), Scott Guthrie (nettsky og AI) og Kevin Scott (teknologi) under en virtuell pressekonferanse i forrige uke. Foto: Microsoft

Men i alle fall foreløpig er tidslinjen veldig Microsoft-sentrisk. Bare unntaksvis får den med seg hva brukeren gjør i tradisjonelle Windows-applikasjoner levert av andre enn Microsoft selv.

For at Timeline skal få med seg hva brukeren gjør i andre applikasjoner, må disse få støtte for User Activities. I hvilken grad dette vil skje, er foreløpig høyst usikkert.

Android og iOS

Men også aktivitetene til Microsoft-orienterte brukere med mobile Android- og iOS-enheter skal kunne synkroniseres med tidslinjen.

Microsofts Windows-direktør Joe Belfiore, skal under Build-konferansen fortelle at Microsoft Launcher for Android skal i framtiden få støtte for Timeline for å kunne utføre applikasjonslasting på tvers av enheter.

En oppdatert versjon som blir tilgjengelig i disse dager, skal derimot gi bedriftsbrukere enklere tilgang til forretningsapplikasjoner via Microsoft Intune.

Nettleserøkter fra Edge for iOS skal allerede inkluderes i Timeline på Windows 10. Senere i år kommer det en oppdatering som skal gjøre den samme tidslinjen tilgjengelig i iOS-utgaven av Edge.

Intelligent Edge

Microsoft har en stund snakket om «Intelligent Edge». Ifølge Frank Shaw, kommunikasjonsdirektør i Microsoft, dreier dette seg om de mange milliarder av enheter som fungerer som et grensesnitt mellom «den intelligente nettskyen» og «den virkelige verden».

Microsoft beskrivelser Intelligent Edge som enheter som fungerer som grensesnitt mellom nettskyen og den virkelige verden. Illustrasjon: Microsoft

Disse enhetene omfatter i stor grad det samme som gjerne kalles tingenes internett.

Men disse enhetene som Microsoft snakker om, skal også ha funksjonalitet som gjør det mulig for dem å observere, resonnere og forutse, uten at de konstant er tilknyttet skyen.

Azure IOT Edge Runtime er en programvaresamling som må kjøres på IoT-enhetene for at de skal anses som IoT Edge-enheter.

Microsoft skal nå gjøre denne programvaresamlingen til åpen kildekode, noe som ifølge selskapet vil gjøre det mulig for kundene å endre, debugge og ha mer transparens og kontroll over «edge»-applikasjonene.

Datasyn

En tjeneste som skal kunne kjøres i Azure IOT Edge, er Custom Vision. Den skal gjøre det mulig for både droner og industriutstyr å utføre kritiske handlinger uten at de kreves tilgang til nettskyen.

Custom Vision er den første tjenesten fra Azure Cognitive Services som støtter «edge»-utrulling. Men flere kognitive tjenester skal få støtte for dette i løpet av de kommende månedene.

I samarbeid med droneleverandøren DJI skal Microsoft tilby et SDK (Software Developer Kit) for Windows 10. Integrert med Azure IOT Edge og Microsofts AI-tjenester skal dette gjøre det mulig å lage verktøy for komplett flykontroll og sanntids datainnsamling for Windows 10.

Microsoft skal dessuten samarbeide med Qualcomm om å lage den sentrale maskin- og programvaren som er nødvendig for å lage kamerabaserte IoT-løsninger.

Kinect-barnebarn

Gjennom Project Kinect for Azure, som egentlig først skal lanseres i 2019, bygger Microsoft videre på arven fra Kinect. Det dreier seg om en samling med ulike sensorer, inkludert et nytt Time of Flight-kamera for mer nøyaktig måling av avstand. Dette skal tilbys i en liten pakke med integrerte databehandlingsmuligheter, som skal kunne kombineres med AI-funksjonaliteten i Azure.

De potensielle bruksområdene spenner fra registrering av håndbevegelser til nøyaktig kartlegging av rom.

Under Build-konferansen skal Microsoft demonstrere en tidlig utgave av det som i alle fall foreløpig kalles for Project Brainwave. Dette er en arkitektur for prosessering av dype nevrale nett. Den skal gjøre Azure til en raskere plattform for kjøring av sanntids-AI.

Kognitive tjenester

Microsoft skal også komme med ny taleteknologi som utviklere kan ta i bruk i egne løsninger. Dette inkludert Speech Devices SDK som bedre skal kunne gjenkjenne tale ved at den kan prosesserer lyd fra kilder med flere kanaler og har støtte for støykansellering.

I tillegg skal Azure Cognitive Services utvides med en enhetlig Speech-tjeneste som støtter både talegjenkjenning, tekst-til-tale, spesialtilpassede stemmemodeller og oversettelse.

Det er mange nyheter Microsoft planlegger å ta opp under årets Build-konferanse. Saken omtaler bare et lite utvalg. Illustrasjon: Microsoft

Dessuten kommer Microsoft med løsninger for flere nye bruksområder for «mixed reality», inkludert håndfri fjernassistanse via Microsoft Teams for blålysetater.

Microsofts holder fast ved tankegangen om å støtte også andre plattformer enn Windows. Et resultat av dette er at 40 prosent av de virtuelle maskinene i Azure nå kjører Linux.

Visual Studio

Selskapet satser på at utviklere ønsker stor valgfrihet når det gjelder programmeringsspråk og tilbyr derfor nye verktøy som skal være relativt språkuavhengige.

Det ene er Visual Studio Live Share, som Microsoft nå har tilgjengelig i en tidlig utgave. Som digi.no også tidligere har skrevet, skal denne løsningen gjøre det mulig for utviklere å samarbeide om å redigere og debugge den samme koden, selv om de sitter adskilt og bruker hver sin pc. Utviklerne skal kunne bruke eksisterende verktøy som Visual Studio 2017 eller VS Code.

Microsoft skal også vise fram en tidlig versjon av Visual Studio IntelliCode, som ved hjelp av kunstig intelligens skal komme med forslag som kan bidra til økt kodekvalitet og produktivitet.

Kubernetes-tjeneste

Innen noen uker skal Microsoft gjøre Azure Kubernetes Service (AKS) allment tilgjengelig. Tjenesten skal gjøre det enklere å bygge og kjøre konteinerbaserte løsninger i Azure. AKS skal via Azure-portalen integrere blant annet nettverkstjenester og overvåkningsverktøy med utviklerverktøy. Noe av hensikten er at utviklerne i størst mulig grad skal kunne bruke tiden på å skrive kode, framfor å sy sammen tjenester.

AKS skal også kunne brukes sammen med Azure IOT Edge.

Microsoft 365

Microsoft kaller kombinasjonen av Windows 10 og Office 365, levert sammen med egne bedriftsverktøy for mobilitet og sikkerhet, for Microsoft 365. Selskapet omtaler dette som verdens største produktivitetsplattform.

Ved å kombinere denne plattformen med innsikt fra Microsoft Graph og nye verktøy, skal utviklere nå kunne bygge det Microsoft kaller for intelligente applikasjoner.

Blant de nye verktøyene er nye og oppdaterte programmeringsgrensesnitt for Microsoft Teams i Microsoft Graph som skal gjøre det mulig for utviklere å lage applikasjoner spesielt tilpasset en virksomhet eller bransje. Applikasjonene kan deretter distribueres gjennom app-butikken til Teams.

Presentasjonen av disse og flere nyheter starter omtrent samtidig som at denne artikkelen blir publisert. Direkteoverføringen er tilgjengelig her.

Les også digi.nos dekning av Build 2017, blant annet et eksklusivt intervju med Scott Guthrie.