Byggetillatelsen er i boks: Nå skal Google snart bygge sin egen bydel i San Jose

Google har fått byggetillatelse til sitt planlagte gigantprosjekt «Downtown West» i San Jose. Prosjektet beskrives som en megacampus, men framstår med sitt 324 mål store tomteareal som en helt liten bydel i San Jose, som ligger knappe to mil unna Googles andre store byggeplass i California; morselskapet Alphabets konsernhovedkvarter som er i ferd med å reise seg i områdene ved Mountain View.

Nøyaktig hva Google har tenkt å bruke området til, går ikke selskapets prosjektnettsider i detalj om. Men med planer om 680.000 kvadratmeter kontorlokaler, 46.500 kvadratmeter med butikker, spisesteder, kulturaktiviteter osv, mellom 4.000 og 5.900 boliger og drøyt 60 mål med parker og offentlige plasser, ligger det an til at San Jose kan få sitt eget Googletown, hvor selskapets ansatte både kan jobbe og bo.

Ikke alle beboerne blir Google-ansatte. Det er blant annet planlagt at flere av boligene skal være såkalt «affordable», beregnet på personer med lave inntekter.

Flyttet ut Linkedin

Prisen på Downtown West-prosjektet er ikke klar, men det beskrives som en mulitimilliard-megacampus, og milliardene det er snakk om, måles i dollar.

Nettstedet Ars Technica forteller at planene som Google har jobbet med i fire års tid, har møtt motstand, blant annet fra lokale myndigheter i Santa Clara county. De har vært bekymret for høyden på den planlagte bygningsmassen - i USAs mest folkerike by uten skyskrapere (bygninger over 300 fot/91 meter). Men bystyret i San Jose gikk enstemmig inn for planene som ifølge Google skal fullføres i løpet av 10 til 30 år.

Google kaller det en campus, men skal bygge opp en hel bydel på 324 mål med kontorer, boliger, butikker og kulturtilbud i San Jose. Illustrasjon: Google

Tidshorisonten er langt kortere for prosjektet som reiser seg i Mountain View, hvor Google og morselskapet Alphabet bygger konsernhovedkvarteret Googleplex (et ordspill som bør tiltale både matematikere og lesere av «A Hitchiker's Guide to the Galaxy»).

Google har holdt til i området siden 2003, og hovedkvarteret har vokst i takt med selskapet. I 2015 begynte planleggingen av det siste byggeprosjektet, et futuristisk bygningskompleks som Google måtte overta tomta til Linkedins hovedkvarter - og selve hovedkvarteret så klart - for å finne plass til.

Det ble gjort i en byttehandel, hvor Linkedin flyttet inn i fire Google-eide kontorbygninger noen få kilometer unna, med mer enn dobbelt så store lokaler som de flyttet fra.

Grønt hovedkvarter

Meningen er at Googles nye hovedkvarter skal stå klart mot slutten av 2021, når det forventes at de Google-ansatte kommer tilbake på bedriftskontorene etter nesten to år på korona-hjemmekontor. At mange Google-ansatte ikke vil forlate hjemmekontorene sine, er en annen sak, og skyldes neppe misnøye med lokalene som venter dem. I hvert fall ikke de som sogner til Googleplex-bygningene i Mountain View.

Knappe to mil unna Downtown West-prosjektet er Google konsernhovedkvarter Mountain View i ferd med å reise seg. Det er også et gigantprosjekt, og skal stå ferdig mot slutten av 2021. Illustrasjon: Google

De 111.000 kvadratmeterne blir nemlig de aller mest moderne på en Google-campus som allerede regnes som selve modell-arbeidsplassen for kreative virksomheter. De skal være bortimot selvforsynte med energi ved hjelp av 90.000 solcellepaneler og tett i tett med geotermiske søyler i grunnen under bygningene, melder lokalavisen The Mercury News.

Også Downtown West-campusen skal gjøres grønn og utslippsfri med innovative transportløsninger, solenergi, treplanting og «en sunn respektløshet for det umulige» som en av retningslinjene for prosjektet.

Taperen Toronto

I fortellingen om Googles enorme byggeprosjekter finnes det også en taper: Toronto. Gjennom sitt datterselskap for urban innovasjon, «månelandingsprosjektet» Sidewalk Labs, skulle Google gjøre om Quayside, et stort område ved bredden av innsjøen Lake Ontario, til en visjonært smartbydel med selvkjørende transport, underjordiske tunneler for tungtransport, klodens beste digitale infrastruktur - og et helt nytt canadisk Google-hovedkvarter.

Visjonen det ikke ble noe av: I mai 2020 satte Korona-pandemien den siste spikeren i kista for googles smartbyprosjekt i Toronto. Illustrasjon: Sidewalk Toronto

Bydelen skulle få flere av de løsningene som nå er i ferd med å bygges i California, som anlegg for geotermisk energi og solkraft. Energiforbruk, avfallshåndtering og trafikkavvikling skulle effektiviseres, og helt nye tjenester skulle se dagens lys, blant annet ved å samle inn og dele så store mengder «urbane sanntidsdata» at kritikerne kalte prosjektet både overvåkingssamfunn og dystopi.

Usikkerhet rundt kostnadene for prosjektet, og mye personvernsmotstand rundt flere av de teknologiske løsningene som var planlagt, hadde lenge vært skjær i sjøen for prosjektet, da Covid 19-pandemien fikk Google til å skrinlegge prosjektet i mai 2020.

Nå vil de neste 10-30 årene vise om Googles smartby i stedet reiser seg 4.300 kilometer lenger vest. Tiden vil vise om San Joses Downtown West oppfyller Googles futuristiske byvisjon, eller ender som kritikernes dystopiske overvåkingssamfunn. Google-skissene sikter seg i alle fall inn på visjonen.