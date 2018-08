Chrome blir raskere og bruker mindre mobildata ved å kun laste det du ser på skjermen

Googles nettleser skårer allerede godt på hastighetstester, men Google jobber stadig med å forbedre ytelsen ytterligere. Snart vil Chrome få en ny, smart funksjon som skal gjøre hentingen av nettsider vesentlig raskere, melder blant andre Bleeping Computer.

I Canary, som er den versjonen av Chrome som brukes til å teste ut nye funksjoner, finner man nemlig nå noe som heter «Lazy loading».

Laster kun synlige deler

Lazy loading er en ny optimaliseringsløsning som sørger for at nettleseren kun laster de elementene som er synlige for brukeren på skjermen – det området som kalles «over bretten».

Bilder og annet rammeinnhold «under bretten» vil ikke lastes før brukeren begynner å skrolle seg nedover på siden. Vanligvis er det slik at Chrome begynner å laste inn alt innholdet på siden straks brukeren besøker en ny URL-adresse.

Med denne nye løsningen vil ressurser ikke kastes bort på elementer som brukeren ikke kommer til å se, og altså dermed utnyttes langt mer effektivt.

Lavere mobildatabruk

Ifølge tester som er utført av Chrome-ingeniører skal Lazy loading-teknologien ha ført til hastighetsøkninger på mellom 18 og 35 prosent, avhengig av nettverkskonfigurasjoner og Internett-forbindelsen.

Det er verdt å merke seg at den nye funksjonen primært er beregnet på Chrome-appen til Android. På den mobile plattformen skal løsningen føre til reduksjon i mobildata som brukes når man surfer på nettet, i tillegg til høyere hastigheter og lavere minnebelastning.

Meningen er imidlertid at også PC-versjonen av Chrome skal få funksjonen dersom testene på Android-plattformen er vellykkede, noe de altså ser ut til å være. Når funksjonen vil bli tilgjengelig for alle bruker er ennå uvisst.

Mer informasjon om Lazy loading-løsningen kan du finne i Googles eget dokument som beskriver funksjonen.

