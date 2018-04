De Snapdragon-baserte PC-ene med Windows 10 får endelig støtte for 64-bits apper

Etter det mislykkede forsøket på å innta ARM-plattformen med Windows RT kunngjorde Microsoft i fjor et nytt forsøk i form av Windows 10-PC-er med Qualcomms ARM-baserte mobilbrikker under panseret. Disse har imidlertid hittil hatt den begrensningen at de kun kan kjøre 32-bits apper, men dette er det nå snart slutt på.

Microsoft har nemlig bekreftet overfor nettstedet Engadget at de skal slippe en ny utviklerpakke (SDK) som lar utviklere lage 64-bits apper til ARM-baserte PC-er, eller eventuelt omkompilere 32-bits apper til 64-bits.

Bilde: Microsoft

Lette og strømgjerrige «alltid på»-PC-er

SDK-en skal kunngjøres på Microsofts Build-konferanse i mai. Fremstøtet vil innebære at app-støtten på plattformen vil bli betydelig bredere, som igjen gjør de Snapdragon-baserte Windows 10-PC-ene til en bedre investering.

Det var i forbindelse med Computex-messen i fjor at Qualcomm kunngjorde at deres mobilbrikke Snapdragon 835, som er populære i mobiltoppmodeller, skulle dukke opp i Windows-PC-er. Formålet er å sette produsenter i stand til å bygge Windows 10-PC-er i ekstra smale og lette innpakninger uten vifter og med ekstra lang batteritid.

Ikke minst er meningen også at maskinene alltid skal være på nett ved hjelp av innebygget eSIM (Embedded SIM) og LTE-teknologi. Microsoft fikk med seg PC-produsentene Asus, HP, Huawei, Lenovo, Vaio og Xiaomi på initiativet.

Asus og HP var blant de som var aller først ute, med sine modeller Asus NovaGo og HP Envy x2, som begge har Snapdragon 835-brikken på innsiden.

