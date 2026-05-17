Algoritmene er like skadelige for 16-åringen som for 13-åringen

To posisjoner dominerer aldersgrense-debatten om sosiale medier. Forfatterne Maja Lunde og Hanne-Lene Dahlgren mener barna må holdes utenfor til de fyller 16. Simen Velle og Frp mener at det er foreldrene som skal håndtere dette, ikke staten.

Begge sider har rett om noe. Begge sider tar feil om løsningen.

Et midlertidig gjerde

Lunde og Dahlgren har rett i diagnosen. Sosiale medier er ikke nøytrale. Algoritmene er bygget for å holde unge fanget så lenge som mulig, og forretningsmodellen er reklame solgt på oppmerksomheten deres. Det er en industri som har lykkes utrolig godt med å maksimere noe som skader. Det er reelt, og det er alvorlig.

Men løsningen deres bommer. En aldersgrense er et gjerde rundt det samme systemet. Selv om vi håndhever den perfekt, sitter den samme maskinen og venter på 16-åringer den dagen de slipper inn. Algoritmene er like skadelige på 16-åringen som på 13-åringen. Et gjerde løser ikke et designproblem.

Finner andre rom

Velle og Frp har også rett om noe. Å låse en hel generasjon ute fra det digitale rommet i tre kritiske ungdomsår, gjør dem ikke tryggere. Det gjør dem uforberedt. Og noe enda mer alvorlig som sjelden kommer frem i debatten: Hvis vi presser ungdom ut av de plattformene vi faktisk kan se, går de ikke offline. De finner andre rom. Anonyme chatter, lukkede grupper, plattformer i utlandet, krypterte tjenester. Steder hvor det vi er redde for, faktisk lever, og hvor verken foreldre eller politi har innsyn.

Med andre ord: Et forbud kan flytte barna våre fra et farlig rom vi ser, til et farligere rom vi ikke ser.

Men Velle tar også feil. Foreldreansvar alene er ikke nok. Du kan ikke be en forelder vinne mot Metas atferdsforskere over middagsbordet. Det er ikke en rettferdig kamp, og det er ikke en kamp vi kan be hver enkelt familie kjempe alene.

Begge sider har samme blindflekk: De tar plattformene for gitt. De diskuterer hvem som skal slippe inn, ikke hva slags rom det er.

Kvalitet over forbud

Det er den tredje veien som mangler i debatten: Bygg noe nytt.

Norge har gjort det før. Vi prøvde ikke å regulere Visa eller PayPal. Norske banker bygde Vipps i stedet. Vi forbød ikke bensinbilen først, vi bygde marked og infrastruktur for elbilen og lot folk velge selv. Begge gangene vant det nye fordi det var bedre, ikke fordi det gamle ble forbudt.

Vi har ressursene og miljøene. Vi har en kultur for å gå først der andre ikke tør. Det vi mangler, er ikke evnen, men viljen til å se at den eneste reelle løsningen er å bygge alternativer som er tryggere, mer ærlige og ikke betalt av reklame solgt på barnas oppmerksomhet.

Det går an. Vi er flere som jobber med en norsk plattform som forsøker å vise det. Der finnes ingen reklame og ingen manipulerende algoritme som lever av forfengelighet og sammenligning. Verdien går tilbake til dem som skaper den. Det er ikke et komplett svar. Men det er et reelt forsøk på å løse problemet, ikke bare flytte det.

Usettelser hjelper ikke

Her er den ubehagelige sannheten både Lunde og Velle må møte. Hvis vi ikke bygger alternativer, lar vi det bli som det er. Et gjerde rundt det gamle, eller en oppfordring til foreldre om å klare det selv, vil kanskje gi oss bedre samvittighet en stund. Det vil ikke gi neste generasjon en bedre digital virkelighet.

Det er skremmende å bygge nytt. Det er enklere å regulere det gamle, eller å skyve ansvaret over på den enkelte. Men det er bare i bygging vi får et alternativ vi faktisk kan gi videre. Alt annet er en utsettelse.

Vi har valget. Vi kan diskutere alder i ti år til. Eller vi kan bruke den samme energien på å bygge det både Lunde, Dahlgren og Velle, hver på sin måte, savner: Et digitalt rom som er trygt nok til at vi vil ha barna der og menneskelig nok til at de selv vil være der.

