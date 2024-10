Alle skal ikke med – og det er helt nødvendig

«Alle skal med» har vært et populært slagord i både politikk og næringsliv. Det gir assosiasjoner til en inkluderende virkelighet der vi sammen når våre mål. Men i dag er dette en illusjon. I en verden preget av rask teknologisk utvikling og globalisering er slagordet et hinder for nødvendig omstilling. Skal vi klare å omstille oss raskt nok til å overleve, må vi tørre å la noen stå igjen.

Tradisjonell endringsledelse, med lange planleggingsfaser og mål om å få alle med, fungerer dårlig i dagens uforutsigbare virkelighet. Endringer skjer raskt og krever fleksibilitet, ikke tunge prosesser. Mange virksomheter bruker store ressurser på å overtale tvilere og nølere, mens de som faktisk ønsker å bidra til endring, får minimalt med støtte. Dette hemmer utviklingen og konkurransekraften. I stedet for å fokusere på at «alle skal med», bør virksomheter fokusere på at «de rette skal med».

Når alle skal med, stopper fremdriften

Å inkludere alle fra start bremser beslutningsprosesser og gir rom for motstand. Organisasjoner risikerer å bli sittende fast i gamle strukturer og arbeidsformer. Vi kan ikke lenger tro at vi kan planlegge oss til suksess. For å lykkes, må virksomheter investere i ansatte som omfavner endring. De som er endringsvillige, må få størst spillerom og påvirkningskraft. De som motsetter seg endring, må kanskje finne seg noe annet å gjøre. Dette kan virke kynisk, men i en virkelighet der konkurransekraft og overlevelse avhenger av evnen til å tilpasse seg raskt, er det nødvendig.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Sikre din plass på Attack 2024 – Årets viktigste møteplass for cybersikkerhet

I stedet for å bruke tid på å få med alle, må ledere derfor satse mer på dem som er villige til å utfordre status quo. Det viktigste er å handle seg til ny tenkning, ikke tenke seg til handling. Det er de som viser vei, tester nye konsepter og lærer raskt, som driver virksomheten fremover. De som tviholder på fortiden, risikerer å bli etterlatt.

Les også Slik når du KI-målet ditt, Karianne

Læring gjennom handling

Å skape en dynamisk, lærende organisasjon er krevende. Desto eldre og større virksomheten er, desto vanskeligere blir det å drive frem endringer. En god start er å bruke små team som kontinuerlig tester og justerer nye praksiser. Moderne endringsledelse fokuserer derfor på å endre praksis først, deretter tankesett. Når ansatte handler på nye måter og opplever suksess, endres holdninger og kultur naturlig. Dette er kjernen i effektiv læring og utvikling.

Norske virksomheter må tenke nytt

Vi trenger en fornyet forståelse av hvordan vi organiserer mennesker og teknologi for å skape maksimal verdi. Å inkludere alle kan være en fin tanke, men det er ikke en bærekraftig strategi. Virksomheter må prioritere dem som kan vise vei og drive endringene fremover.

Alle skal ikke med. I alle fall ikke med en gang.