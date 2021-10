Studenten gjorde det Apple ikke vil – eller får til

Det er en kjent sak at EU ønsker å innføre USB-C som felles ladestandard, og det er like velkjent at Apple ikke er like entusiastisk for den ideen.

Nå har imidlertid en student gjort det Apple somler med å innføre: Ken Pillonel modifiserte en Iphone X slik at den nå har en USB-C-plugg, og kan både lade og overføre data via den, uten problemer.

I bloggen sin forteller Ken Pillonel mer om hvordan han gjorde det. Noe av det vanskeligste, skriver han, var å få det til slik at pluggen virker uansett hvilken vei den plugges i telefon eller lader.

I disse videoene kan du se mer om prosjektet: