Synger Facebook på siste (meta)vers?

Facebooks morselskap Meta la frem sine kvartalsregnskaper onsdag 2 januar. For første gang i selskapets historie rapporterer de om en stagnering og en global tilbakegang i antall aktive daglige brukere.

Dette har de aldri opplevd siden Mark Zuckerberg startet i 2004 Facebook fra en studenthybel på Harvard University i USA. I dag har de om lag 1,9 milliarder aktive brukere.

Aksjemarkedet var ikke nådig over nyhetene og sendte aksjen ned med over 20 prosent til 249 amerikanske dollar pr aksje – noe som raderte bort 200 milliarder dollar i aksjeverdi.

Økende motstand

De siste tre månedene av 2021 mistet Facebook 500.000 brukere som daglig logger inn. Frafallet er størst i Afrika og Latin Amerika – noe som tyder på at Facebook har nådd sin topp i modne markeder som USA og Europa.

Foto: NHH

I tillegg har strategien med å kjøpe opp og legge til nye produkter i porteføljen, ikke gitt den ønskede vekst. Vekst har vært helt sentralt i Zuckerbergs strategi. Hvor langt de er eller har vært villige til å for å få vekst, fikk vi et innblikk i da eks-Facebook ansatt og varsler Frances Haugen vitnet i Kongressen.

Meta står overfor en rekke store utfordringer. For det første slåss de mot en betydelig politisk

motstand i den amerikanske kongressen og i EU, som ønsker å regulere eller endre selskapets forretningspraksis. En annen faktor som kan fortone seg som ny, er økt konkurranse fra andre selskaper og løsninger, blant annet Tik Tok. Til slutt er jo spørsmålet om hvor vellykket omformingen av selskapet har vært – fra en rent sosial plattform selskap til metavers og økt salg av produkter. Så stor tro har Zuckerberg på metaverset – en slags virtuell versjon av internett – at han omdøpte selskapet til Meta.

Selskapets satsing på VR/AR-brillene Oculus gjennom selskapet Facebook Reality labs gir ennå

ikke noe lønnsomhet, og i løpet av de tre siste månedene i 2021 tapte de 3,3 milliarder dollar til tross for en omsetning på 877 millioner. dollar.

Vekk fra Apple og Google

Når det gjelder satsingen på metavers, er det for tidlig å felle noen dom over det prosjektet. Det kan gå begge veier. Men åpenbart investeres det tungt i denne delen, hvor blant annet 10.000 nye ansatte i Europa er forespeilet politikere.

Satsingen og omformingen oppleves som et strategisk veivalg for å reduser avhengigheten av blant annet operativsystemene til Apple (iOS) og Google (Android), som er de to plattformene hvor de henter mest data om sine brukere.

Apple og Tim Cook tok opp kampen med Mark Zuckerbergs forretningsmodell da Apple innførte en funksjon hvor Iphone-kundene aktivt måtte bekrefte at de tillot at Facebook kunne hente data fra mobilbruken deres ogjennom ulike applikasjoner. At bare 10 prosent av kundebasen tillot det, sendte sjokkbølger til Meta.

Mister mange viktige

Nå er ikke bildet entydig negativt. Selskapets andre produkter – Instagram, Messenger og Whatsapp – tiltrekker seg nye brukere, og antall månedlige brukere av Facebook øker ennå.

Faresignalet er at antall daglige brukere – de høyfrekvente, ofte de med de største nettverkene – reduserer sin bruk. Dette er et tegn på stagnasjon, og ifølge nettverksteori oppstår det problematiske ringvirkninger når sentrale brukere i store nettverk reduserer eller faller fra.

Har Meta begynt på sitt siste (meta)vers?