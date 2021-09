Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Jeg leder et børsnotert teknologi- og rådgivningsselskap som i mer enn 20 år har vært med å utvikle morgendagen. Det er jeg stolt av. Gjennom oppdrag for både offentlige og private virksomheterer er vi med på å løse viktige oppgaver som gjør det enklere å være kunde, bruker, pasient og beslutningstaker.

Nå mener Gharahkhani at staten har blitt en melkeku for konsulenthusene. Ikke bare er det unyansert, men selve premisset for debatten er også feil – og dessuten farlig. Synd Masud ikke forstår dette. Færre konsulenter og flere offentlige ansatte som skal utvikle Norges digitale ryggrad vil svekke avgjørende datasikkerhet, vårt personvern og vår nasjonale konkurranseevne. Ikke minst setter det arbeidsplasser og skatteinntekter i fare og reduserer samtidig innovasjonstakten.

Når AP, SV og SP går til valg med tillitsreform i offentlig sektor, er det bare egnet til å skape mistillit til en bransje med fagfolk som hver dag er med og løser samfunnsutfordringer.

La meg derfor gjøre et forsøk på å forklare stortingsrepresentanten hvordan gode rådgivere faktisk skaper verdi:

Tempo

Digitalisering og teknologiutvikling gjør at forretningskritiske oppgaver må løses i et tempo ingen ledere før har opplevd. Samtidig vet alle at utviklingen aldri igjen vil gå så sakte som i dag. Økte krav til raske leveranser gir økt press på interne ressurser. Å leie inn IT-konsulenter kan derfor spare tid. Og tid er som kjent penger.

Kompensere for kunnskapsmangel

Norge mangler IT-kompetanse. Ikke minst i distriktene, der mangelen på kortreist IT-kompetanse bidrar til å bremse distriktsutviklingen. Dessuten gjør underskuddet på IT-folk at det tar tid å bygge opp ekspertkompetanse i egne rekker. Innleid bistand kan være med å løse dette, samtidig som det legges til rette for kompetanseoverføring mellom miljøer.

Partnerskap for innovasjon

Det siste året har blant annet ledende offentlige virksomheter som Enova og Domstoladministrasjonen valgt seg Webstep som samarbeidspartner. Kvalitet, kompetanse og kultur sto sentralt når de, selv med egne sterke IT-avdelinger, trengte hjelp til å digitalisere virksomheten og sikre sin kjernevirksomhet. Det fant de i en ekstern samarbeidspartner.

Åpen verktøykasse

Rådgiverbransjen er som en velfylt verktøykasse. Vi er forskjellige, kan brukes til mye, gjør arbeidet lettere og mer effektivt. Alle vet at godt verktøy er halve jobben, og konsulenter er tilgjengelig verktøy som kan benyttes til å løse oppgaver man ikke selv har kunnskap, kompetanse eller tid til å håndtere.

Norge, og ikke minst det offentlige, står overfor en enorm omstillingsutfordring, og da må man ta i bruk de aller beste hodene. For ingen, verken statlige, kommunale eller private virksomheter kan ha kompetanse på alt. Det handler om å forme framtidens Norge – og betydningen av IKT for å få det til. Akkurat som bidraget fra den tradisjonelle industriarbeideren for årtier siden. IKT-industrien er med og bygger landet. Vi er fagfolk.

Arbeiderpartiet og Gharahkhani er mer opptatt enn de fleste av at de store oppgavene skal løses sammen. Og på det punktet er vi enige. La derfor konsulentene og rådgiverne få lov til å gjøre det de er best på. Gi råd. For gode råd ikke er dyre, men heller svært verdifulle i en tid der vi konkurrerer globalt, samtidig som vi sikrer sysselsetting og velferd lokalt.