Verdiskaping trumfer personlighet i god ledelse

Hva gjør en leder god? Det er et spørsmål som stadig diskuteres i fagmiljøer, næringsliv og offentlig sektor. En ny studie, nylig omtalt i Dagens Næringsliv, viser til hvordan personlighetstrekk som utadvendthet, omgjengelighet og ydmykhet spiller en viktig rolle i ledersuksess. Selv om slike trekk kan være viktige, mener vi at denne tilnærmingen til ledelse overser det mest avgjørende elementet: evnen til å skape varig verdiskaping.

I en tid preget av lavere produktivitetsvekst, økende sykefravær og endringer i arbeidsmoral, er det ledere som fokuserer på konkrete resultater og tilpasningsevne, som gir de beste resultatene for både organisasjoner og samfunnet som helhet.

Fallende produktivitet og verdiskapingens rolle

Den globale nedgangen i produktivitetsvekst er et tydelig tegn på at vi trenger et nytt perspektiv på ledelse. Tall fra OECD viser at produktivitetsveksten i Norge har stagnert, samtidig som trender som «quiet quitting» og økt sykefravær signaliserer en svakere arbeidsmoral.

Ledere som først og fremst bidrar til en kultur som fremmer konkrete mål, innovasjon og effektivitet, ser ut til å oppnå bedre resultater for sine organisasjoner. Verdiskaping i ledelse handler derfor om å møte dagens utfordringer gjennom konkrete handling og målbare resultater, snarere enn personlige egenskaper.

Økende krav om tilpasning og fleksibilitet

Dagens ledere står også overfor en krevende dynamikk: Krav om fleksibilitet og tilpasning, kombinert med teknologiske fremskritt som endrer arbeidsmønstre og forventninger.

Økende arbeidskrav på hjemmekontor, den stadige tilgjengeligheten gjennom smarttelefoner og ønsket om rask tilbakemelding, har skapt nye utfordringer for ledere. Slike forhold krever ledere som kan skape strukturer og retningslinjer som balanserer autonomi med klare produktivitetsmål, heller enn at fokuset skal ligge på deres individuelle egenskaper.

Kontinuerlig læring og innovasjon

Vår erfaring og forskning peker mot at organisasjoner som skaper verdi, prioriterer kontinuerlig læring og handling. Moderne organisasjoner som tilpasser seg raskt gjennom hyppige leveranser, korte tilbakemeldingssløyfer og fleksible strukturer, ser større gevinster.

Dette viser at ledelse ikke kan være statisk – den må drives fremover av ledere som ikke bare besitter bestemte personlighetstrekk, men som mestrer kontinuerlig tilpasning og verdiskaping.

Personlighetstrekk har sin rolle i ledelse, men vi mener at selve fundamentet for effektiv ledelse i dag er verdiskaping, målbart resultatfokus og evnen til å utvikle en organisasjon som lærer og tilpasser seg. Dette gir langt mer robust veiledning til moderne ledere enn fokus på fastlåste personlighetsegenskaper.