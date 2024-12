Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Det er lett å peke på hva andre bør gjøre annerledes, men for å skape endring og bedre resultater, må du starte med deg selv. Endring begynner ikke med teamet, markedet eller budsjettet – det begynner med deg som leder.

Mange ledere har opplevd et krevende år preget av økonomiske nedgangstider, et presset marked og det raske inntoget til kunstig intelligens. Disse faktorene har tvunget oss til å tenke nytt, men svaret på hva som skal til for å lykkes i 2025, er både enkelt og utfordrende: Det starter med deg som leder.

Det starter med deg

For å skape noe nytt og annerledes, må vi endre på noe. Å gjøre det samme om igjen og forvente bedre resultater, fungerer ikke. Som leder går du foran som et godt eksempel. Hvis du vil at de ansatte skal gjøre noe annerledes og skape suksess, må du først gå inn i deg selv. Reflekter over hva som er viktigst for deg å endre i 2025 og hvordan suksess ser ut – både for deg selv, teamet og organisasjonen. Tenk over hva som må være ditt første steg for å gjennomføre endringene, og hvem som kan støtte deg på veien.

Å reflektere over egen praksis er avgjørende for å skape fremgang. Når du er tydelig på hva som må endres, blir det enklere å lede andre gjennom samme prosess.

Overvinn fristelsen til å «fikse alt selv»

Mange ledere forsøker å oppnå nye resultater ved å ta på seg mer ansvar selv, men dette er sjelden løsningen. Vår erfaring er at teamorganisering er nøkkelen til fremtidens konkurransekraft. Hvis du ikke kan planlegge deg til en god løsning, må du lære deg til en god løsning. Den mest dynamiske organisasjonsformen vi kjenner, er det tverrfaglige teamet. Det handler om å samle riktig kompetanse til jobben og dyrke kontinuerlig samarbeid og læring.

Som leder betyr dette at du må sette tydelige felles mål, slippe kontrollen og la teamet ditt skape verdi. Du skal ikke være den som løper etter problemene, men den som gir teamet retning. La folk gjøre det de er eksperter på – og ansatt til å gjøre. Gi dem retning og frihet, og du vil oppleve økt eierskap og ansvarlighet i teamet.

Ingen gjør dette for deg

Utfordringene vil ikke forsvinne av seg selv i 2025. Hvis du vil skape endring, må du ta ansvar. Ingen andre vil gjøre det for deg. Som leder har du både ansvaret og muligheten til å skape den forandringen du ønsker. Start med deg selv, og vis gjennom handling hva som skal til for å lykkes.

Gjennom tydelig lederskap kan du bygge en kultur der verdiskaping, læring og fremgang står i sentrum. Skal du lykkes som leder, må du tørre å endre deg selv før du endrer andre. Endrer du deg selv først, gir du både deg selv og teamet ditt sjansen til å lykkes i 2025 – og langt inn i fremtiden.