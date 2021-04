Dell vil spinne ut VMware som et separat, børsnotert selskap

Dell Technologies informerte onsdag aksjonærene om selskapet planer om å gjøre VMware til et separat, børsnotert selskap. I dag eier Dell 80,6 prosent av VMware. Planen er at dette skal skje i fjerde kvartal i år.

I forbindelse med dette skal VMware distribuere en spesielt kontantdividende på bortimot 12 milliarder dollar til alle VMware-aksjonærene, inkludert Dell Technologies. Aksjonærene i Dell vil motta omtrent 0,44 VMware-aksjer for hver aksje de eier i Dell.

Fortsatt tett samarbeid

Planen er at Dell-sjef Michael Dell fortsatt skal være styreleder i VMware, mens Zane Rowe fortsetter som fungerende administrerende direktør.

– Vi forventer at det å spinne ut VMware vil føre til økte vekstmuligheter for både Dell Technologies og VMware, samt åpne betydelig verdi for interessenter, sier Michael Dell i en pressemelding.

– Begge selskaper vil forbli viktige partnere og gi Dell Technologies en differensier fordel ved hvordan vi bringer løsninger til kundene. Samtidig vil Dell Technologies fortsette å modernisere sine sentrale forretninger innen infrastruktur og PC-er, samt omfavne ny muligheter gjennom et åpent økosystem, for å vokse innen hybrid og privat sky, på kant og innen telekom, fortsetter Dell.

Dell ble majoritetseier i VMware gjennom oppkjøpet av EMC i 2016. EMC kjøpte hele VMware i 2003, men solgte 10 prosent av aksjene gjennom en børsnotering av VMware i 2007, og ytterligere 9,4 prosent på et senere tidspunkt.