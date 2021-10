Ekstrem vekst: Denne meldingstjenesten fikk 70 millioner nye brukere mens Whatsapp var nede

Både Facebook og de Facebook-eide tjenestene Whatsapp og Instagram gikk midlertidig ned for telling nylig, noe som naturlig nok ikke gikk upåaktet hen hos de hundrevis av millioner av brukere.

En logisk konsekvens var at konkurrentene opplevde et kraftig tilsig av nye brukere. Som digi.no rapporterte nylig opplyste for eksempel meldingstjenesten Signal at de hadde fått flere millioner nye brukere, men den som tjente mest på Whatsapp-nedetiden var trolig Telegram.

Telegram med 70 millioner nye brukere

Som blant andre Techcrunch meldte fikk Telegram hele 70 millioner nye brukere i løpet av de timene som Facebook og Whatsapp ikke var tilgjengelige for brukere.

Sjef og medgrunnlegger av Telegram, Pavel Durov, oppga det imponerende tallet på sin egen kanal hos tjenesten tidligere denne uken. Pågangen var så massiv at tjenesten hadde problemer med å holde tritt på den tekniske siden.

– Jeg er stolt over hvordan teamet vårt håndterte det som var en vekst uten sidestykke, fordi Telegram fortsatte å fungere smertefritt for den store majoriteten av våre brukere. Når det er sagt kan noen av våre amerikanske brukere ha opplevd tregere fart enn normalt da millioner av brukere fra disse kontinentene strømmet til Telegram på samme tid, skriver Durov.

Dette er for øvrig ikke første gang at Whatsapp har lekket kunder til konkurrentene i stor skala.

Ved sist årsskifte endret Whatsapp brukervilkårene sine på en måte som gjorde mange brukere bekymret for personvernet, og som en konsekvens rapporterte både Signal og Telegram om massiv vekst.

Over 500 millioner aktive brukere

Telegram meldte i en Twitter-melding i januar at de hadde nådd 500 millioner aktive brukere i kjølvannet av Whatsapps endringer, og at de hadde lagt til 25 millioner nye brukere bare i løpet av de tre foregående døgnene. 27 prosent av de nye brukerne kom fra Europa, som betyr at appen er temmelig populær her på kontinentet.

Den sterke veksten har bragt med seg egne sikkerhetsmessige utfordringer. Tidligere i år meldte digi.no om sikkerhetsforskere som hadde oppdaget at Telegram-appen ble brukt av ondsinnede aktører til å utføre angrep med en trojaner-skadevare.

Telegram skryter blant annet av å være en åpen plattform, hvor både kildekode, API og protokoll er tilgjengelig for alle brukere.

Tjenesten har en hemmelig samtalefunksjon som byr på ende-til-ende-kryptering, sletting av alle spor spor på serverne, og en selvdestruksjonsfunksjon som innebærer at man kan starte en nedtelling som sletter meldingene fra begge enheter.

Mer informasjon om hvordan Telegram fungerer og hva den byr på finner du på hjemmesiden.