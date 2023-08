Stor oppdatering: Nå har Brave Search blitt en fullverdig søkemotor

For nøyaktig et par år siden lanserte Brave, som er mest kjent som en personvernfokusert nettleser, et helt nytt produkt – nemlig en søkemotor. Denne har siden blitt en stor suksess, og nå har den fått en ny, stor oppdatering som kanskje gjør det enklere for folk å bytte fra Google.

På sine offisielle nettsider opplyser Brave at søkemotoren deres nå har fått støtte for bilde- og videosøk – en etterlengtet funksjon som utviklerne har jobbet en stund med å få på plass.

Upopulær omdirigering

Det har riktignok vært mulig å søke etter bilder og video med Brave-søkemotoren, men hittil har brukere blitt omdirigert til Google og Bing for denne type søk som en midlertidig overgangsløsning.

Ifølge Brave var denne omdirigeringsløsningen ikke spesielt populær blant brukere. Med den nye oppdateringen er bilde- og videosøk nå indeksert av Brave selv og helt uavhengig av de store aktørene, som også innebærer at Brave sin strenge personvernpraksis nå omfatter alle typer søk.

Brave har jobbet en stund med å løsrive seg helt fra Google og Bing for å bli en fullverdig, selvstendig søkemotor. Det seneste grepet skjedde i slutten av april, da Brave fjernt siste rest av båndet til Bing-API-en, som stod for cirka 7 prosent av alle søkeresultater.

Som et ledd i å legge til rette for mer uavhengighet og konkurranse innen søk, lanserte Brave for øvrig også sin egen søk-API i slutten av mai i år, slik at bedrifter og utviklere nå kan bygge inn Brave Search i appene og tjenestene sine.

Brave-søkemotoren har vokst kraftig siden oppstarten. Som Digi.no rapporterte for et års tid siden økte antallet månedlige søk fra 8 millioner i juni 2021 til hele 411 millioner søk den samme måneden året etter – en økning på saftige 5000 prosent. Til sammenligning skal det ha tatt DuckDuckGo, en annen personvernfokusert søkemotorer, fire år å oppnå det samme tallet.

Langt igjen til Google

Likevel er det utvilsomt langt igjen til Google, som fremdeles dominerer søkemarkedet med solid margin. Ifølge Brave utføres det nå rundt 22 millioner søk per dag med Brave Search, mens Google ligger ifølge nettstedet Internet Live Stats på hele 3,5 milliarder søk per dag. Google har da også eksistert siden 1998.

Brave Search er basert på en søkemotor kalt Tailcat, som Brave har kjøpt opp. Tailcat er utviklet av folk med tidligere tilknytning til Cliqz – selskapet bak en nå nedlagt personvernfokusert nettleser og søkemotor ved samme navn.

Søkemotoren samler blant annet ikke inn IP-adresser og bruker ikke personlig identifiserbar informasjon til å forbedre søkeresultatene. I stedet vil de basere seg på anonymiserte bidrag fra andre personer i arbeidet med å forbedre og raffinere søketjenesten.

Selskapet fokuserer også på transparens med den nye søkemotoren sin, og baserer seg på deltakelse fra brukerne sine både når det gjelder indekseringen og utviklingen av alternative rangeringsmodeller.