Den første PC-en med Qualcomms nye Snapdragon-brikke har en batteritid på 25 timer

Qualcomm er mest kjent for sine mobilbrikker, men er nå i full ferd med å ekspandere inn i PC-markedet, hvor selskapets teknologi blant annet skal gjøre underverker for batteritiden. Nå er det kommet en ny PC som ser ut til å bekrefte nettopp det.

I forbindelse med IFA-messen har Lenovo nemlig avduket den nye Yoga-modellen C630, den første PC-en som byr på Qualcomms splitter nye Snapdragon 850-brikke under panseret.

25 timers batteritid

Snapdragon 850, som vi skrev om tidligere i sommer, er Qualcomms første brikke som er spesialdesignet for PC-er, der tidligere PC-er har brukt de samme Snapdragon-brikkene man finner i mobil-toppmodeller.

Med Snapdragon 850 på innsiden skal Yoga C630 by på en batteritid på hele 25 timer på én opplading ved konstant videoavspilling. Hvorvidt nøyaktig dette er bør selvsagt først testes under realistiske scenarier.

Lenovo Yoga C630. Foto: Lenovo

Rask 4G

I likhet med mobilbrikken 845 kommer 850-brikken ellers med LTE-modemet X20, som gir den nye Lenovo-PC-en den seneste 4G-teknologien med nedlastingshastigheter på opptil 1,2 Gbit/s og opphastigheter på opptil 150 Mbit/s.

Som andre Yoga-modeller er C630 en såkalt konverterbar PC, som betyr at skjermen kan vippes helt rundt slik at man kan bruke den som et nettbrett. Skjermen er på 13,3 tommer med full HD-oppløsning.

Av andre spesifikasjoner kommer maskinen med 4 GB eller 8 GB minne og 128 GB eller 256 GB med lagringsplass. Maskinen har ellers en ganske slank livvidde på 12,5 millimeter og en vekt på 1,2 kilogram.

Lenovo Yoga C630 skal bli tilgjengelig i Europa i november til en startpris på 1000 euro. Den nøyaktige norske prisen og lanseringsdatoen er ikke kjent.

