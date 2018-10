Den neste Wi-Fi-standarden har vært underveis en stund allerede, og nå har Wi-Fi Alliance offisielt kunngjort den nye standarden – som for øvrig også får et helt nytt navn.

Wi-Fi 6 blir det nye navnet på det som hittil har vært kjent som 802.11ax. Omdøpningen er ifølge organisasjonen å forenkle betegnelsene og gjøre det lettere for brukere å forstå.

Skifter også navn på dagens standarder

Det er verdt å merke seg at også de to foregående standardene skifter navn. Det vil si at 802.11ac-standarden heretter vil hete Wi-Fi 5, mens den eldre 802.11n-standarden blir hetende Wi-Fi 4.

– I nesten to tiår har Wi-Fi-brukere måttet forholde seg til tekniske navnekonvensjoner for å finne ut om enhetene deres støtter den seneste Wi-Fi-teknologien, sier alliansens sjef Edgar Figueroa i pressemeldingen og legger til:

– Wi-Fi Alliance er glade for introdusere Wi-Fi 6 og presentere en ny navneordning for å hjelpe industrien og brukere med å enkelt forstå hvilken Wi-Fi-generasjon som enhetene eller tilkoblingene deres støtter, sier alliansens sjef Edgar Figueroa i pressemeldingen.

Blir ferdig neste år

Wi-Fi 6 er ennå ikke ferdig spesifisert, noe som er ventet å skje neste år, men det har allerede begynt å dukke opp maskinvare som støtter teknologien.

Den nye standarden er designet for å opererer i de eksisterende 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene, og skal bringe med seg både høyere hastigheter og energieffektivitet i disse båndene. I tillegg skal både rekkevidde og kapasitet økes kraftig.

Eksisterende maskinvare med standarden har støtte for 1,1 Gbit/s på 2,4 GHz-båndet og 4,8 Gbit/s på 5 GHz-båndet. Under en demonstrasjon på årets CES-messe ble det oppnådd hastigheter på opptil 11 Gbit/s, som blant andre Ars Technica rapporterte.

Les også: Her kan du lese mer om hva som er nytt i 802.11ax (Ekstra) »