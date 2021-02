Denne løsningen lar deg lade mobilen trådløst fra den andre siden av rommet

Trådløs lading av mobilen krever som regel en eller annen form for ladestasjon hvor man legger mobilen fra seg. Nå har den kinesiske mobilgiganten Xiaomi avduket en ny løsning som gjør det mulig å lade mobilen trådløst over avstander.

Med det nye konseptet, som er døpt Mi Air Charge, har Xiaomi som ambisjon å revolusjonere ladeteknologien og legge til rette for en helt trådløs fremtid, men det dreier seg altså ennå ikke om et ferdig forbrukerprodukt.

Registrerer mobilens posisjon

Den nye ladeløsningen består av en basestasjon som forsyner mobilen med energi via millimeterbølger som styres mot mobilen fra 144 faseantenner. Stasjonen har også et knippe antenner som skal være i stand til å registrere mobilens posisjon med høy grad av presisjon.

På mobilsiden har Xiaomi utviklet en kompakt antenneløsning som sender posisjonsinformasjon til basen med lavt energiforbruk og som konverterer millimeterbølgene til elektrisk energi – og på den måten lader mobilen.

Løsningen er ifølge Xiaomi i stand til å levere 5 watt til én enkelt enhet over en avstand på flere meter, uten at selskapet har oppgitt den nøyaktige radiusen. Som en referanse er 5 watt i det nedre sjiktet av det den eksisterende, trådløse ladestandarden Qi opererer med.

Produsenten sier at konseptet kan brukes til å lade flere enheter samtidig, og at møbler og andre typer hindringer ikke vil forringe energioverføringen. Hvorvidt produktet faktisk lever opp til alle løftene gjenstår å se.

Kan brukes til andre enheter

I tillegg til mobiltelefoner er målet å også bruke teknologien til å lade andre typer enheter, som smartklokker, lamper, høyttalere og andre smarthjemprodukter.

Stort flere detaljer har vi ennå ikke, og det er høyst uvisst når vi eventuelt får se den nye ladeløsningen på markedet. Det er i så fall ikke umulig at også nordmenn kan ta del i teknologien, da Xiaomi har begynt å øke sin tilstedeværelse i Norge. Selskapet er for øvrig nå verdens tredje største mobilprodusent.

Trådløs lading over større avstander er for øvrig noe flere aktører har jobbet med i lengre tid. Digi.no meldte for flere år siden om en løsning fra japanske Fijitsu som legger til rette for lading over avstander ved hjelp av magnetisk resonans, og i senere tid har blant andre selskapet Energous jobbet med teknologien.