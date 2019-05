Denne PC-en kjører seks av verdens farligste programmer samtidig – selges for over 10 millioner kroner

Utbruddene av moderne skadevareprogrammer har kostet enorme summer de senere årene. som et kreativt alternativ til de vante advarslene fra sikkerhetseksperter har noen nå valgt en kunstnerisk tilnærming for å skape oppmerksomhet rundt fenomenet.

Nettstedet The Verge rapporterer at en bærbar PC infisert av hele seks av de aller farligste skadevareprogrammene noensinne nå er stilt ut som et kunstverk.

Selges for over 10 millioner kroner

Verket har fått navnet «The Persistence of Chaos» og har fått sin egen nettside hvor man kan følge med på PC-en i sanntid via en videostream. PC-en skal auksjoneres bort, og i skrivende stund ligger det høyeste budet på vanvittige 1,2 millioner dollar, cirka 10,5 millioner kroner.

De seks skadevareprogrammene som kjøres på PC-en er ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, DarkTequila, BlackEnergy og ikke minst det mye omtalte utpressingsprogrammet WannaCry.

PC-en er fysisk isolert for å hindre av programmene sprer seg til andre datamaskiner eller nettverk. Ifølge kunstneren er verket ment å fungere som en fysisk påminnelse om at digitale fenomener kan forårsake reell skade.

– Vi har denne fantasien om at ting som skjer i datamaskiner ikke faktisk kan ramme oss, men dette er absurd. Å bruke virus som våpen som rammer strømnett eller offentlig infrastruktur can forårsake direkte skade, sa kunstneren i et intervju med The Verge.

Den tungt infiserte PC-en er isolert og skjermet fra omgivelsene. https: //thepersistenceofchaos.com/

Har gjort skade for over 800 milliarder kroner

Samlet sett har de seks virusene som PC-en er infisert med gjort skade for over 95 milliarder dollar, over 800 milliarder kroner.

De tre mest destruktive når det gjelder økonomisk skade er dataormene ILOVEYOU, MyDoom og SoBig, som kostet henholdsvis 15 milliarder dollar, 38 milliarder dollar og 37 milliarder dollar på verdensbasis.

Disse virusene rammet også i stor grad Norge. Her hjemme ble skadeomfanget fra ILOVEYOU-viruset beregnet til rundt 500 millioner kroner, og MyDoom hadde også stor spredning på våre breddegrader.

WannaCry er det nyeste av virusene og er et utpressingsprogram som fungerer ved å kryptere filer på datamaskiner og kreve et gebyr for å fjerne krypteringen. Viruset rammet en rekke viktige institusjoner, og særlig britisk helsevesen ble truffet hardt. WannaCry-trusselen er for øvrig fortsatt reell.

Les også: Fare for en ny WannaCry: Microsoft gir ut sikkerhetsfiks også til Windows XP »