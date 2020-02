Designpris til Altinn

Altinn er tildelt German Design Awards. Internettportalen får heder for å knytte myndightene sammen med innbyggerne på en serviceorientert måte.

Det er det tyske designrådet som står bak prisen , og rådet trekker fram det vakre og moderne designet med særegne illustrasjoner.

– Det at folk utenfor Norge legger merke til og verdsetter designprosjektet i Altinn er ekstra morsomt. Alle som har jobbet med å designe offentlige tjenester, vet hvor krevende det er å få komplekse løsning til å stå fram som enkle for brukerne, sier Alise Kjelling, som er ansvarlig for design og brukeropplevelse i Altinn.

I 2017 fornyet Altinn seg med helt nytt utseende og responsivt design med støtte for små og store skjermer. Digi.no har skrevet om prosjektet her: Altinn fornyer seg med helt nytt utseende. Dette er de mest synlige endringene på 14 år