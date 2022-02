Desperat arbeidsgiver deler ut pengepremier for intervjuer

Med over 2000 ledige utviklerstilinger på Finn.no er det litt å velge mellom for teknologer på jobbjakt. Norge mangler IT-folk, og tre av fire arbeidsgivere sliter med å skaffe ansatte.

Men utfordringen er internasjonal, og europeiske selskaper tyr i desperasjon til nye lokkemidler.

Bare for å gå på førstegangsintervju, kan du nå tjene 500 euro. Det melder Financial Times.

Kompetansekrise

Når alle vil ha en fullstack-utvikler med tre til fem års erfaring, er det lett å føle på frustrasjonen.

– Underskuddet på gode utviklere for fast ansettelse er så stort at selskaper der ute tar alle virkemidler i bruk, og de verste er rekrutteringsselskapene, sa Svein Sørensen, administrerende direktør i Witted Norge, til Digi.no sist høst.

Når markedet skriker etter utvikler-kompetanse og utviklerne både har slettet Linkedin-profiler og sluttet å ta telefonen, tyr rekrutterere til ekstreme virkemidler.

Frynsegode-kappløp

Stadig flere arbeidsgivere tilbyr full fleksibilitet til å jobbe der du vil, eller i lukrative kontorer som tech-slottet Rebel i Oslo, for å lokke til seg kandidatene.

Andre tyr til kreative utlysninger. Netpower, et lite IT-selskap i Sandnes ,gikk fra null til 44 søkere da de skar bort all svada. De lover å beskytte den verdifulle ressursen utviklerne er og spare dem for kundemøter, oppsalg og fjas.

Nå går noen enda lenger og frister med bonus – bare for å stille til intervju.

Tilbyr bonus for intervjuer

I Frankfurt tilbyr forsikrings-tek-selskapet Deutsche Familienversicherung 500 euro, omtrent 5000 norske kroner, til alle som stiller til intervju. Kommer du videre til annnengangs-intervju, venter en bonus på 1000 euro.

5000 euro, en god månedslønn, venter dem som fullfører en seks måneders prøvetid.

Selskapet vokser, og det konkurrerer mot store teknologiselskaper om talentene.

− Det er veldig vanskelig å finne folk med IT-kompetanse. Vi konkurrerer mot gigantiske selskaper som Allianz, som kan ansette folk i hele verden. Men vi vil ikke ha ansatte i India, vi vil ha ansatte her i Frankfurt, sier Stefan Knoll, en av grunnleggerne av selskapet, til Financial Times.