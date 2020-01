Det er langt fra bare Windows 7 som Microsoft skal pensjonere i år

De fleste Windows 7-brukere har forhåpentligvis registrert at operativsystemet ikke lenger bør brukes etter den 14. januar 2020, altså tirsdag i neste uke, fordi Microsoft legger ned støtten for det. Det er riktignok noen unntak, men de er ikke relevante for de fleste av brukerne.

Men Windows 7 er ikke det eneste produktet Microsoft skal sende ut på de evige jaktmarker i 2020.

Windows Server

Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2 får nøyaktig samme behandling som Windows 7. Etter den 14. januar kommer det ikke flere sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft til disse systemene, med mindre man betaler årlig for Microsofts Utvidede sikkerhetsoppdateringer-ordning, som varer i tre år. Ordningen er kun tilgjengelig for kunder med volumlisens.

Microsoft avslutter også den utvidede støtten for flere andre produkter den 14. januar. Dette inkluderer Hyper-V Server 2008, Hyper-V Server 2008 R2, en rekke Expression 3-produkter, Dynamics NAV 2009, Dynamics NAV 2009 R2 og Windows Embedded Handheld 6.5.

Deretter går det bare noen dager før støtten for Internet Explorer 10 avsluttes for godt. Det skjer den 31. januar. Også Windows Analytics legges ned denne dagen.

I sommerferien

Den neste store datoen for avvikling av produktstøtte hos Microsoft, er tirsdag 14. juli 2020, altså midt i sommerferien for mange. Da er det enda flere produkter som får dødsdommen.

Dette inkluderer blant annet Forefront Threat Management Gateway 2010, HPC Pack 2008 og HPC Pack 2008 R2, Windows MultiPoint Server 2010, flere Visual 2010 Express-produkter og Visual Studio 2010-produkter, flere Expression 4-produkter.

Den 8. september fjerner Microsoft støtten for Microsoft Report Viewer 2010, System Center Service Manager 2010, Windows Communication Foundation RIA Services og Internet Information Services Smooth Streaming Client 1.0.

Office, Exchange og SharePoint

Datoen som berører flest produkter, er likevel tirsdag 13. oktober. Da avsluttes støttes for Office 2010 og alle de tilhørende applikasjonene, altså Word 2010, Excel 2010 og så videre, samt Office 2016 for Mac.

Det samme gjelder serverprodukter som Exchange Server 2010, SharePoint Server 2010, Dynamics GP 2010, Groove Server 2010, Search Server 2010 og FAST Search Server 2010.

I tillegg til dette, avsluttes støtten for eldre servicepakker til enkelte produkter, slik som SQL Server 2014 Service Pack 2, i løpet av 2020. For å forlenge støtten må en nyere servicepakke installeres.

Også støtten for flere versjoner av produkter som oppdateres kontinuerlig, og som er underlagt Microsofts Modern Lifecycle Policy, blir avsluttet i løpet av 2020. Eksempler på dette inkluderer flere utgaver av Windows 10, Windows Server og System Center.

En komplett og løpende oversikt over hvilke produkter Microsoft avslutter støtten for innen ett år, finnes på denne siden. De fleste av datoene har vært kjente siden produktene ble lansert, men i noen tilfeller har Microsoft forlenget supportperioden.