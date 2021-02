Chromebook selger som aldri før

De Chrome OS-baserte, nettsky-rettede Chromebook-maskinene har vært inne i en positiv trend den siste tiden, og i oktober i fjor kunne digi.no rapportere at det Chromebook-salget hadde nær doblet seg sammenlignet med samme kvartal året før.

Det viser seg at trenden bare fortsetter, og nå foreligger det på nytt svært gode tall for Chromebook-maskinene fra blant andre analysebyrået Canalys.

Over 200 prosents økning

Ifølge byrået satte de Chrome OS-baserte maskinene ny rekord i det fjerde kvartalet i 2020, med 11,2 millioner forsendelser. Analysebyrået Gartner, som publiserte sine tall tidligere i januar, kom til omtrent det samme tallet – 11,7 millioner.

Salget representerer ifølge Canalys en økning på saftige 287 prosent sammenlignet med det fjerde kvartalet, mens Gartner legger seg på mer konservative 200 prosent – men det dreier seg altså uansett om en imponerende vekst.

Totalt i 2020 skal det globale Chromebook-salget ha nådd 30 millioner enheter, som er omtrent dobbelt så mange enheter som ble solgt i 2019. Økningen har i stor grad sammenheng med at mange institusjoner, først og fremst innen utdanning, har måttet gå over til digitale løsninger på grunn av covid-19-situasjonen.

– Etterspørselen etter Chromebook har gått gjennom taket. Etter hvert som mange land tvinges til å akselerere sine digitale utdanningsplaner i kjølvannet av nedstengninger, har skoler og universiteter sett etter løsninger som er enkle å iverksette, og Google digitale tilbud innen utdanning har vist seg å være mer populære enn rivalene, spesielt i USA og Vest-Europa, sa en talsperson for Canalys.

Sterkt PC-salg

Chromebook-maskiner er altså maskiner som baserer seg på Chrome OS-operativsystemet og som er beregnet på å gi brukerne tilgang til tjenester gjennom nettskyen, som reduserer behovet for dyr maskinvare.

Som digi.no meldte i fjor finnes det også nå løsninger for å kjøre Windows-programmer på Chrome OS-baserte maskiner.

PC-salget generelt har for øvrig gjort det skarpt det siste året, som digi.no rapporterte for litt siden. De to analysebyråene beregner at det totale salget i 2020 lå på et sted mellom 265-275 millioner enheter, Chromebook og nettbrett ikke medregnet. Dette skal være den største årlige økningen på ti år, ifølge Gartner.