Dette er Apples nye MacBook Pro

Det har en stund gått rykter om at Apple skulle lansere en ny MacBook Pro-modell med større skjerm, og nå viser det seg at ryktene stemte. Apple har nemlig avduket en MacBook Pro med en 16-tommers skjerm.

Den nye bærbare PC-en, som Apple drister seg til å kalle «verdens beste profesjonelle notebook», erstatter altså 15-tommeren og danner dermed den nye duoen sammen med den eksisterende 13-tommeren.

Nytt tastatur

Den nye skjermen, som er den største Retina-skjermen hittil på en bærbar Apple-maskin, har jekket oppløsningen opp til 3072 x 1920 piksler, og dermed har den høyere pikseltetthet enn på den utgående 15-tommeren tross større skjermflate.

Utover den nye, større skjermen er det tastaturet som er den store nyheten på den nye MacBook Pro-modellen. Det nye Magic Keyboard-tastaturet, kvitter seg med det ekstra tynne «butterfly»-designet.

Butterfly-designet ble av mange brukere kritisert for at tastene for enkelt henger seg opp ved at støv og andre partikler trenger inn under tastene og blokkerer bryterne under tastehetten. Apple forsøkte å fikse problemet med MacBook Pro-oppdateringen som kom i mai i år, men nå har de altså overhalt tastaturet fullstendig.

Foto: Apple

Nytt termisk design

Det nye tastaturet opererer med et såkalt saksedesign og byr på én full millimeter med tastevandring, noe som skulle løse de fleste ankepunktene folk hadde mot den forrige løsningen. Touch Bar og Touch ID er også på plass.

Ellers leverer nye MacBook Pro det Apple kaller det mest avansert termiske designet noensinne i en MacBook. Maskinen har et nytt viftedesign bestående av en vesentlig større rotor og kjøleribbe, som skal sette maskinen i stand til å kjøre tunge arbeidsoppgaver lengre enn før.

Maskinvaremssig kan maskinen konfigureres med opptil en åttekjerners Intel Core i9-prosessor på 2,4 GHz, opptil 64 GB minne og en SSD på solide 8 TB på det meste. PC-en har fire Thunderbolt 3-porter (USB‑C).

Nye MacBook Pro på 16 tommer kommer i to startkonfigurasjoner. Varianten med sekskjerners prosessor og 512 GB lagringsplass starter på 28 990 kroner, mens en dyrere startutgave med åttekjerners proessor og 1 TB lagringsplass starter på 33 490 kroner.