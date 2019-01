Dette er de viktigste teknologitrendene i 2019, ifølge Cisco

Det er alltid populært å spå om fremtiden ved inngangen til et nytt år, og nå har også Cisco kommet med en oversikt over det de mener blir de seks viktigste og mest dominerende teknologitrendene i 2019.

Ikke uventet står kunstig intelligens og maskinlæring høyt på listen over teknologi Cisco mener kommer til å spille en stor rolle i 2019.

– For året som kommer ser vi flere store teknologiske «trender» som vil øke ytterligere i omfang i 2019. Da ser vi spesielt på økende internett-, mobil-, video- og maskin-til-maskin-trafikk. Samtidig ser vi at teknologier som blockchain og kunstig intelligens begynner å bli utnyttet i kommersielle tjenester. 5G er naturlig nok ikke helt der ennå - men det kommer. Den viktigste konsekvensen av alt dette, men som mange ikke tenker på, er at vi trenger å tenke helt nytt når det kommer til nettverk og nettverks-drift, samt hvordan vi sikrer samfunnet vårt og virksomhetene våre i en nærmest heldigitalisert hverdag, oppsummerer Sven Thaulow, administrerende direktør i Cisco Norge, i en pressemelding.

Cisco-sjefen mener Norge vil stå overfor store utfordringer – men også muligheter – i 2019:

– Digitaliseringen påvirker alle aspekter av nordmenns hverdag, og 2019 vil inneholde fantastiske muligheter – og gi oss store utfordringer, sier Thaulow.

Også Gartner tror AI vil få enda større betydning i 2019

Analyseselskapet Gartner kom også sent i høst med sine spådommer for 2019. I likhet med Cisco tror også Gartner at kunstig intelligens vil bli tatt i bruk innenfor stadig flere områder – og selskapet nevner spesielt bruk av AI innenfor programvareutvikling. Altså ikke bare at utviklere tar i bruk AI i applikasjonene de lager – men at utviklere får hjelp av AI når de skal lage applikasjoner.

Som eksempler nevner Gartner automatisk generering av programkode og løsninger, automatisert testing, og så videre. I tillegg kommer bedre verktøy som setter utviklerne i stand til å bygge bedre løsninger som tar i bruk AI.

Cisco nevner litt andre områder for kunstig intelligens – og skriver i sin rapport at utviklingen innenfor AI og maskinlæring (ML) de siste årene har gitt dem troen på at slik teknologi kan løse store utfordringer verden står overfor.

For at bedriftene skal kunne ta i bruk AI og ML må man imidlertid ha gode prosesser for datainnsamling og nedbrytning av datamaterialet, samtidig som det er koblet opp mot databehandling som igjen mater systemer med sammendrag av all datainnsikt. Og til slutt må man ha spesialister og eksperter som kan sette alt sammen til et større bilde.

Som eksempler på hvordan man kan ta bedre avgjørelser ved hjelp av AI nevner Cisco blant annet datadrevne hedgefond som baserer seg på kunstig intelligens, samt hvordan HR-avdelinger bruker AI i jakten på de beste talentene.

Her er alle de seks trendene Cisco mener blir viktig i 2019:

1. Kunstig intelligens og maskinlæring vil bli mer allment

Cisco forventer en sterk utvikling innenfor kunstig intelligens og maskinlæring i 2019.

2. Internett vil ekspandere i et omfang vi ikke trodde var mulig

I 2022 vil vi innen 2022 bruke mer IP-trafikk over globale nettverk enn vi gjorde i løpet av årene 1984 til 2016 tilsammen. Mer trafikk vil bli generert på internett i 2022 enn det ble i løpet av 32 år. Mer om dette her: Snart vil vi overføre like mye data på ett år, som i hele internetts historie

3. 5G kommer ut av startblokkene

I 2018 lanserte både Telia og Telenor testnettverk for 5G. Cisco tror 4G vil være mest brukt også i 2019, men at utviklingen av 5G vil fortsette utover året – før det første 5G-utstyret rulles ut i 2020. Ifølge Cisco vil mobil datatrafikk vokse mer enn andre former for trafikk i 2019, og i 2022 vil nesten 12 prosent av den globale mobiltrafikken komme fra 5G.

4. Fra Ultra HD til live video og VR – videooverføring vil kreve enorm båndbredde

Video vil oppta 82 prosent av all IP-trafikk i 2022, og live video vil femtendobles i perioden 2017 til 2022, ifølge Cisco. Selskapet tror virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) virkelig vil begynne å ta av i 2019, både privat og i næringslivet. Dette takket være blant annet bedre maskinvare og flere applikasjoner.

5. Blockchain vil utnyttes på nye og innovative måter

Det har vært mye hype rundt blockchain (blokkjeder), og ikke alle prosjekter har virket like gjennomtenkte. Men Cisco har ikke mistet troen på blokkjeder, og skriver i sin rapport at teknologien vil fortsette å ekspandere spesielt innenfor felt som nettverk, digital identitet og kjøp/salg av valuta. Alle de store leverandørene av skytjenester vil bruke blockchain innen utgangen av 2019, og det vil være viktig for oppbyggingen og bruken av AI og IoT de neste årene, hevder Cisco.

Selskapet ser også for seg at blokkjeder vil bli brukt mer også innenfor ikke-kommersielle områder, for eksempel til å validere at mineraler i produkter er fra ikke-konfliktfylte områder, til bekjemping av menneskehandel, og så videre.

6. Vi står foran en nettverksrevolusjon i næringslivet

Det er vel ikke helt unaturlig at et selskap som Cisco sier at mer robuste nettverk blir enda viktigere, og den siste spådommen fra selskapet er da også at stadig flere bedrifter i 2019 vil rette fokus mot det de kaller en «nettverkstransformasjon for å fortsette å kunne levere de beste kundeopplevelsene».

Ifølge Cisco er ikke dagens nettverk bygget for å imøtekomme kravene til fremtidens nett. Et stadig større antall tilkoblede enheter, krav om større båndbredde og en stadig større fare for kyberangrep stiller strengere krav til nettverkene fremover. Fremover vil bedrifter ha behov for å kunne aktivere enheter fra hvor som helst, og arkitekturen som benyttes må være automatisert og selvoptimaliserende, og kunne stoppe trusler effektivt.