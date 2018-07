HTCs blokkjede-mobil kommer allerede i år

Tidligere i år kunngjorde den taiwanske mobilprodusenten HTC en ny mobiltelefon hvor blokkjedeteknologi (blockchain) står sentralt, kalt «Exodus». Nå har vi fått litt mer informasjon om hva som venter oss, via The Verge.

I et intervju med nettstedet har sjef for HTCs bedriftsavdeling, Phil Chen, avslørt at vi kan vente å se Exodus i butikkhyllene allerede i år, nærmere bestemt mot slutten av året. En mer konkret dato må vi ennå vente en stund på.

Chen kunne også bekrefte at prisen på telefonen vil bli «sammenlignbar» med prisen på det som er verdens første blokkjede-baserte mobil, Sirin Labs' Finney, som ligger på 1000 dollar – eller rundt 8000 kroner. Det blir altså ikke en direkte billig mobil. Ifølge Chen vil mobilen bli lansert globalt, som skulle bety at vi også kan få tak i den her til lands.

Bringer DApper til mobilplattformen

Utover dette er detaljene om den nye mobilen sparsomme, og vi har heller ingen spesifikasjoner, selv om det nok er rimelig å anta at maskinvaren vil ligge i toppklasse-sjiktet.

På den foreløpige produktsiden til den nye mobilen heter det at HTCs visjon med Exodus er å lage «den første mobiltelefonen dedikert til desentraliserte apper og sikkerhet». Det HTC mer spesifikt tar sikte på er å blant annet å bringe såkalte DApper til mobiltelefonplattformen på en strømlinjeformet måte.

DApper er applikasjoner som kjører på desentraliserte P2P-nettverk og som bruker blokkjede-teknologien til å lagre data, i stedet for at appene tilbys av enkeltpersoner eller selskaper. HTCs idé er å bringe desentraliseringen til nye høyder ved å gjøre hver mobil til en node i et eget blokkjede-nettverk, med den ambisjon å «doble eller tredoble» antallet noder for kryptovalutaer som Ethereum og Bitcoin.

I tillegg til Bitcoin og Ethereum, de to største kryptovalutaene, skal Exodus også støtte en rekke andre protokoller, og planen er å få på plass støtte for hele blokkjede-økosystemet. Selskapet skal i den forbindelse kunngjøre flere partnerskap i tiden fremover. Mobilen har også innebygget, sikker krypto-lommebok.

Blokkjede-baserte mobiler er ennå sjeldne varer, men som sagt finnes det minst én annen tidlig aktør. Sirin Labs' mobilmodell Finney byr blant annet på blokkjedebasert sikkerhetsløsning og innebygd kryptolommebok med støtte for de største valutaene.

