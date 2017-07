Nå er Microsoft klar med sitt nye «hemmelige våpen» i den store kampen om nettskyen

Tirsdag lanserte Microsoft Azure Stack på Insight-konferansen i Seattle. Business Insider kaller løsningen et hemmelig våpen som skal gjøre selskapet bedre rustet i skykampen mot blant andre Amazon Web Services, Google Cloud og IBM.

Pilotversjonen av Azure Stack ble for første gang lansert i januar i fjor.

Tre norske er allerede på

Basefarm, Evry og Atea er norske og nordiske leverandører som allerede har kastet seg på.

– Dette gjør at vi kan tilby mer fleksibilitet. Atea ser frem til å til å hjelpe DevOps- og utviklingsmiljøer med å modernisere sine applikasjoner, sier direktør for skytjenester Hans Vigstad i Atea i en pressemelding.

Hovedpoenget med den nye tjenesten er å tilby kunder en hybrid nettskyløsning hvor de kan være sikre på at applikasjoner kjører både i lokale serverrom og i nettskyen.

Helt uten å skrives om.

Hybrid nettsky

En annen fordel er at oppdateringer kan kjøres ut umiddelbart når de er klare.

Administratorene skal kunne bruke de samme verktøyene uavhengig om systemene kjøres i et lokalt datasenter eller i den offentlige skyen. Samtidig er det mulig å replikere data til alle Microsofts lokasjoner rundt omkring i verden. Det tilbyr også de tre andre store leverandørene.

Azure Stack kan ses på som en lokal sky i Norge der dataene kan lagres lokalt. Løsningen belastes kundene helt og holdent etter forbruk, og skal være enkelt å koble seg på.

Direktør for forretningsutvikling Knut Rand i Basefarm er svært fornøyd med å få være først ute med Azure Stack. – Pilotrollen henger høyt og bekrefter Basefarms posisjon som ledende leverandør av hybride skytjenester, sier han. Foto: Basefarm

Bedre ressursbruk

Et skysenter er mye bedre på ressursutnyttelse enn et ordinært datasenter fordi datakraften blir delt mellom alle applikasjonene som kjører.

Azure Stack drar nytte av begge modellene fordi muligheten for lokal lagring og kjøring av applikasjoner er tilstedeværende.

Norske Evry har vært sentral i utviklingen av den nye løsningen sammen med blant annet Basefarm. Totalt har ti selskaper vært med som pilottestere verden over.

Perfekt for offentlige kunder

Siden grensesnittet til Azure Stack er likt som hos storebroren, skal det være enkelt å få sømløs integrasjon mot de ulike løsningene.

Ifølge Evry vil Azure Stack tilby mer kontroll, økt ytelse og enkel opp- og nedskalering.

Basefarm fortalte til digi.no tidligere i år at selskapet tror det nye tilbudet vil være spesielt etterspurt i det offentlige.

– Alle som har en eller annen begrensning for hvor de kan ha dataene sine synes denne løsningen er interessant, fortalte direktør for forretningsutvikling Knut Rand i Basefarm den gang.

Statens Vegvesen kjører på IBMs skyløsning

Før jul flyttet Statens Vegvesen inn i IBMs datasenter på Fet.

Det statlige selskapet har valgt å flytte over to av sine systemer: Et register over samtlige kunder, og et datasystem som brukes til å utstede godkjenninger ved import og ombygging av kjøretøyer.

Scott Guthrie er øverste leder for sky- og bedriftsmarkedet i Microsoft. Han har vært med på å transformere selskapet etter at han tiltrådte som leder. Nå omfavner Microsoft både åpen kildekode og Linux. Foto: Martin Braathen Røise

Kundene på den nye IBM-plattformen vil ha tilgang til hele porteføljen av tjenester fra IBM. Da kan man blant annet kjøre forretningskritiske løsninger – som IBM Bluemix, Watson og analysetjenester.

De vil også ha adgang til replikere data til alle de 48 datasentrene som ligger spredt verden over.

Komplett er på Azure Stack

Komplett.no er allerede over på Azure Stack.

For dem er det kritisk å kunne skalere opp og ned ressursbruken når store handledager som Black Friday står på trappene.

Det er også viktig for den norske nettbutikken å gjøre sømløs utvikling mellom de to plattformene.

– Siden de to bygger på de samme konseptene, kan utviklerne våre lett flytte koden fra den ene til den andre plattformen, sier IT-direktør Thomas Wilhelmsen i Komplett.no.

Bra dekning i Europa

Kapasitetsmessig har Azure stor dekning i Europa.

Ifølge toppsjef for nettskyteknologi i Microsoft, Scott Guthrie, har ikke selskapet noen planer om å utvide kapasitetsmessig i Europa eller Norden.

– Men dette er noe vi alltid utreder og ser på mens nettskyen fortsetter å vokse. Vi kommer nok allikevel til å se at Microsoft etablerer flere nye regioner i Europa i fremtiden, fortalte Guthrie i et intervju med digi.no i mai.