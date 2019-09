Dette er nytt i neste Windows 10

Microsoft opplyser stadig om hva som venter oss i fremtidige Windows-versjoner i form av de såkalte Insider Preview Build-versjonene. På Windows-bloggen har Microsoft kunngjort den seneste versjonen, Insider Preview Build 18970, og der er det et par interessante nyheter.

I den nyeste Build-versjonen kommer det som vi tidligere har skrevet om blant annet en ny funksjon som lar deg gjenopprette Windows 10 fra nettskyen – en funksjon tilsvarende den Mac-folket allerede har hatt en stund.

Etterspurt funksjon

Tidligere har gjenopprettingfunksjonen vært i stand til lokal reinstallering fra eksisterende Windows-filer, som hadde den fordelen at man kunne gjenopprette Windows uten ekstra harddiskplass for en komprimert backup-kopi av Windows.

Ifølge Microsoft har brukere etterspurt muligheten til å bruke Internett-forbindelsene til gjenoppretting i stedet, noe som har den fordelen av prosessen skal gå raskere.

Selskapet understreker at apper man har installert vil bli fjernet, og man har også et «fjern alt»-alternativ, som vil innebære at også brukerdata vil bli slettet når man bruker funksjonen.

Nedlasting via nettskyen vil reinstallere den samme versjonen og builden av Windows 10 som man allerede har installert på PC-en.

Bedre hybrid-PC-funksjonalitet

Av andre nyheter i den nye Preview Build-versjonen av Windows 10 skal det nå legges bedre til rette for hybrid-PC-er, eller 2-1-PC-er, det vil si maskiner som kombinerer nettbrett- og PC-funksjonalitet.

Endringen består i at nettbrett-delen vil forbli i desktop-modus uten avbrytelse når tastaturet tas av eller brettes rundt, og i tillegg får berøringsfunksjonaliteten noen optimaliseringer når man går over fra PC- til nettbrett-modus.

Blant annet vil avstanden mellom ikonene på verktøylinjen nederst på skjermen bli større, søkefeltet vil kollapse ned til et ikon, og Filutforsker vil bytte til en mer berøringsoptimalisert utseende.

Flere detaljer om den nye Build-versjonen finner du på Windows-bloggen.

Les også: Halvparten av bedrifter bruker fremdeles Windows 7 til tross for at støtten snart avsluttes »